Садальский оказался на борту сломавшегося самолета Садальский не смог вылететь на спектакль в Пятигорск из-за поломки самолета

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стас Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский застрял в московском аэропорту Шереметьево из-за поломки самолета, о чем сообщил в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам артиста, утром 12 февраля он с коллегами собирался вылететь в Пятигорск в рамках гастрольного тура. Во время посадки пассажирам сообщили о поломке самолета и задержке вылета, из-за чего актеры могут не успеть на вечерний спектакль.

Сели в самолет, попросили всех на выход. Пилот сказал, поломка... Когда вы летите, самолету все равно, кто вы. Неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете. Все, что его волнует, это насколько хорошо вы летите? Как хорошо ты знаешь самолет? Как хорошо ты знаешь небо? Хорошо, что на земле обнаружили поломку, — поделился мыслями Садальский.

Ранее Садальский осудил телеведущую Леру Кудрявцеву после скандала в программе Андрея Малахова. Поступок звезды, плеснувшей водой в героиню шоу, он назвал «позором». По мнению Садальского, «ведущая помойного канала не ведает, что творит». Актер сообщил, что было бы справедливо, если б Кудрявцева «облила бы своих гостей энтэвэшных, которые и за миллион не хотят рассказывать наболевших историй».