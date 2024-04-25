«Дышит через трубочки»: куда пропал Юрий Куклачев после инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

12 апреля у народного артиста РСФСР Юрия Куклачева случился инфаркт. Как он себя чувствует спустя несколько недель после недуга, что известно о периоде его реабилитации, вернется ли он к работе?

Что известно о самочувствии Куклачева

Куклачева госпитализировали 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Для стабилизации состояния Куклачева ему провели трехчасовую операцию.

Дрессировщик рассказал, что в операционной перенес остановку сердца. По словам основателя московского Театра кошек, его жизнь спас хирург с «золотыми руками». Как отметил артист, врач не только запустил его сердце, но и вытащил «всю гадость», забившую сосуды.

«Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь», — вспомнил Куклачев.

После перенесенного инфаркта у артиста возникли проблемы с дыханием, сообщал KP.RU. По словам наследника артиста, Куклачев использует кислородную маску, поскольку с трудом дышит самостоятельно.

«Ему же вводили стенты через вену. Это не операция на открытом сердце. И он уже самостоятельно ходит, ест мандарины, чернослив… Пользуется кислородной маской. Все это правда. Кислородом он дышит через трубочки, которые надеваются на уши. Он может этим приспособлением пользоваться самостоятельно, когда захочет. Настроение у него боевое. Говорит, что готов хоть завтра бежать на работу. Собирается написать книгу, как восстановиться после инфаркта в 75 лет. Его активность врачей пугает», – сказал сын Куклачева Дмитрий.

75-летний дрессировщик находится в обычной палате. Артист настроен оптимистично. Он сам передвигается по медицинскому учреждению, в котором ему предстоит находиться еще как минимум 10 дней.

Как рассказал Mash сын клоуна, его отец выглядит бодрым и хочет поскорее заняться любимым делом, но врачи настоятельно рекомендуют покой, лекарства и пока отказаться от выступлений. По информации журналистов, специалисты не разрешают самостоятельно передвигаться. Канал отмечает, что после выписки в планах у дрессировщика — реабилитация и санаторий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернется ли Куклачев на сцену

Реабилитолог Александр Комаров, комментируя операцию на сердце Куклачева, заявил, что артист сможет вернуться на сцену не ранее чем через два месяца. Специалист уточнил, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.

«Инфаркт — это осложнение основного заболевания. В среднем кардиологическая реабилитация продолжается 1,5–2 месяца. Первую неделю пациенту требуется полный покой, следующие три недели позволена дозированная нагрузка, кардиореспираторный тренинг. Дальше рекомендуется две-три недели санаторно-курортного лечения для восстановления переносимости нагрузки. После этого можно будет вернуться к профессиональной деятельности», — сказал Комаров.

Врач добавил, что инфаркт не несет ограничений в виде парезов, параличей, чувствительности речи и ориентации в пространстве, если изначально был не фатальным. В случае инсульта восстановление было бы куда более длительным, пояснил Комаров.

«Если пациент выжил, врачи успели вовремя провести терапию, поставить стенты или шунтирование, то тогда перспективы для возвращения к профессиональной деятельности достаточно хорошие, человек в течение пары месяцев может вернуться обратно в строй», — заключил реабилитолог.

В то же время преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов предположил, что Куклачев может провести в больнице до полугода. По его словам, недуг повлияет на возможность дрессировщика участвовать в постановках. Врач не исключил, что Куклачева также может ждать длительное восстановление с постепенным повышением физической активности.

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