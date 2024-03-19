«С Ширвиндтом ушла эпоха»: что паблики «ВКонтакте» пишут об актерах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры

Личная жизнь популярных актеров всегда интересовала поклонников не меньше их карьеры. Чтобы все желающие смогли больше узнать о жизни кумиров, NEWS.ru собрал пять пабликов об актерах в социальной сети «ВКонтакте».

«Алиса Фрейндлих — Королева сцены»

Этот паблик посвящен народной артистке СССР Алисе Фрейндлих. Многие фильмы с ее участием стали классикой российского кинематографа, и она по-прежнему снимается в кино и выходит на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

В этом сообществе поклонники актрисы прочтут не только интересные факты из жизни Фрейндлих, но и прочтут ее автобиографию, познакомятся с высказываниями и откровениями актрисы. В паблике собрана большая коллекция интервью и спектаклей с участием актрисы. Несмотря на то, что группа посвящена Алисе Бруновне, в ленте можно увидеть архивные фото и видео с совместных выступлений артистки с Михаилом Боярским, Сергеем Юрским, Олегом Басилашвили.

Подписчики активно комментируют посты в группе, рассказывают о личных встречах с актрисой и делятся впечатлениями о любимых ролях звезды.

«Александр Ширвиндт»

Этот паблик посвящен народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту, который скончался 15 марта 2024 года от сердечной недостаточности. Многолетний худрук Театра сатиры известен по ролям Павлика в «Иронии судьбы», Фирелли в «Принцессе цирка», Аркадия в «Самой обаятельной и привлекательной», председателя шахматного клуба в «12 стульях» Марка Захарова и другим. Зрителю запомнился и его номер с Михаилом Державиным в программе «Кинопанорама».

Сейчас лента паблика заполнена соболезнованиями поклонников. Пользователи пишут, за что ценили Ширвиндта и какие роли были их любимыми. «Ушла эпоха... Целиком и безвозвратно... Больно очень и грустно невыносимо! Как он когда-то говорил: „Вся наша жизнь — это существование в промежутках между“. Светлая память!» — говорится в постах.

Кроме того, в сообществе выложено большинство книг Александра Анатольевича, аудио- и видеозаписи его выступлений, а также интервью различных лет. В разделе «Статьи» пользователи узнают, как Ширвиндт пробовался на роль Остапа Бендера у Леонида Гайдая, какими принципами жизни руководствовался и чем увлекался, помимо творчества.

«Юлия Пересильд»

Этот паблик посвящен актрисе Юлии Пересильд. Его админы — представители звезды «Вызова», поэтому поклонники получают достоверную информацию о жизни Пересильд оперативно и точно. Ежедневно в ленте сообщества появляются посты с фотографиями со съемок актрисы, из ее поездок и спектаклей. Многие публикации написаны от имени самой Юлии. В них она делится впечатлениями от поездок по Китаю, где сейчас проходит промотур фильма «Вызов», и рассказывает о грядущих планах.

У актрисы большая база поклонников. Они активно комментируют посты, благодарят за роли в кино и театре, рассказывают о влиянии творчества Пересильд на их жизнь. В пабликах поклонники найдут личные фотографии и видео актрисы с подготовки к космическому полету, отрывки ее книги и всю информацию о благотворительном фонде «Галчонок», который она возглавляет.

«Антон Шагин»

Этот паблик — официальная фан-группа актера Антона Шагина. Поклонники творчества артиста найдут здесь подробную информацию как о последних проектах своего кумира, так и о самых первых. В ленте сообщества можно найти видеоотчеты с премьер, отрывки из интервью и фотографии со спектаклей в театре «Ленком».

Админы группы тщательно собирают всю информацию о Шагине и просят подписчиков делиться тем, что сами не смогли найти в Сети.

«Данила Козловский»

Этот паблик посвящен актеру Даниле Козловскому. «Здесь вы сможете обсудить творчество Данилы, найти единомышленников и познакомиться с самой большой коллекцией фото- , видео- и аудиоматериалов», — пишут админы канала.

Ежедневно они публикуют фотографии любимого актера, рассказывают о его творческом пути и делятся кадрами со съемок известных фильмов Козловского. Подробную информацию о биографии актера можно найти в соответствующих разделах, в «Видео» — записи интервью, в «Аудио» — озвученные им сказки, стихи и классические литературные произведения. Последние посты в ленте посвящены европейской части жизни актера — моноспектаклю FRANK режиссера Саввы Савельева, в котором играет Данила. Поклонники актера пишут в комментариях слова поддержки Козловскому и ждут возвращения артиста в Россию.

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