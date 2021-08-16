С могилы актёра Валерия Золотухина убрали крест

На территории храма Покрова Богородицы в селе Быстрый Исток (Алтайский край) с могилы российского актёра Валерия Золотухина, скончавшегося восемь лет назад, убрали крест. Вместо него в этом месте установили каменный памятник. Всю площадь захоронения также обнесли камнем, передаёт Teleprogramma.pro.

Народный артист России завещал похоронить себя на малой родине. Последняя воля кумира миллионов была исполнена, и на территории храма появилась могила Золотухина: восемь лет на ней стоял деревянный крест. Однако в середине августа его убрали, заменив на памятник.

Изменениям посодействовали родные, друзья и соратники Золотухина. Новый памятник изготовили на Колыванском камнерезном заводе, где 170 лет назад была создана знаменитая Царица ваз.

Валерий Золотухин в последние годы жизни руководил Театром на Таганке, однако незадолго до смерти покинул пост худрука по состоянию здоровья. За время его деятельности на этой должности было выпущено шесть новых спектаклей. По данным СМИ, у Золотухина была диагностирована глиобластома. Две недели до смерти он находился в состоянии медикаментозной комы. 30 марта 2013-го актёр скончался на 72-м году жизни.

Ранее сообщалось, что вдова знаменитого актёра Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. В 1964 году артистка вышла замуж за Золотухина, но позднее ушла от него к Филатову.