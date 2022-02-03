Рыдания дочери и скорбь друзей: кадры прощания с Виктором Мережко

3 февраля в Большом зале Центрального дома кинематографистов родные, коллеги и зрители простились с народным артистом России Виктором Мережко, после чего сценариста и режиссёра похоронили рядом с умершей в 1997 году женой Тамарой на Троекуровском кладбище.

Почтить память Виктора Мережко пришли актёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, заслуженный артист России Борис Галкин, драматург Аркадий Инин, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева.

Однако многие актёры и режиссёры, прославившиеся благодаря фильмам, сценарии к которым написал Виктор Мережко, проигнорировали церемонию. Хотя дети покойного предоставили возможность проститься с ним всем желающим. С особым сожалением поклонники Мережко восприняли отсутствие Никиты Михалкова, снявшего по его сценарию фильм «Родня» с Нонной Мордюковой, Юрием Богатырёвым и Светланой Крючковой. Почему Михалков не приехал проститься с Мережко, сотрудники Дома кино корреспонденту NEWS.ru пояснить затруднились.

Дочь Марию, рыдавшую у гроба отца, поддерживали друзья семьи: депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и писатель Аркадий Инин.

Кадры прощания с Виктором Мережко в Доме кино — в галерее NEWS.ru.