«Рыдала с утра до ночи»: куда пропала Татьяна Догилева после начала СВО

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Татьяна Догилева

Народная артистка РФ Татьяна Догилева раньше часто появлялась на телеэкране в различных амплуа, однако в последнее время зрители видят ее намного реже. Куда пропала актриса после начала СВО, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Где сейчас Татьяна Догилева

Фильмография актрисы насчитывает более 170 работ. Догилева продолжает активно сниматься в кино. Например, в 2024 году состоялась премьера сразу нескольких лент с ее участием. Речь идет о картинах «Гид и большие соблазны», «Она такая классная», «Тур с Иванушками» и короткометражке «Разъезд».

На стадии производства находятся такие ленты с участием Догилевой, как «Анна К», «Последний богатырь. Наследие», «Скрытые мотивы», «Вампиры средней полосы — 3» и «Волшебный участок — 2». В последней актриса играет одну из главных ролей — Бабу-ягу. Героиня Догилевой переживает за свою дочь, которая работает в отделе борьбы со сказочными преступлениями, может отправить в царство мертвых и не хочет служить Кощею.

Как сложилась личная жизнь Татьяны Догилевой

Артистка в разводе. В одном из интервью она признавалась, что не ищет новых отношений и «кайфует от своего состояния».

«Да, я постарела, я поправилась, я изменилась. Но перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо», — заявила Догилева.

20 лет назад знаменитость сделала неудачную пластику, которая исказила черты ее лица. После этого она зареклась ложиться на операционный стол. За последние несколько лет Догилева изменилась в весе, что вызвало множество вопросов, которые актриса пресекла.

«Я перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю», — пояснила звезда в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Татьяна Догилева

При этом актриса с большим уважением относится к коллегам, которые поддерживают форму, занимаются спортом и соблюдают диеты. Именно поэтому у них есть множество ролей, отмечала Догилева.

«Моя позиция другая. Я говорю: „Мне 65. Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая“», — признавалась актриса.

Что известно о здоровье Татьяны Догилевой

В 2000-х актриса почти ушла из кино. Кроме того, в тот период у Догилевой один за другим уходили из жизни близкие родственники: от рака умер отец, следом за ним скончались мама и любимый брат. Догилева была в поиске утешения, отчасти поэтому в ее жизни появился алкоголь. Звезда не скрывала, что тогда могла уйти в запой.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса в разговоре с KP.RU.

На этом фоне врачи поставили актрисе удручающий диагноз: «глубокая депрессия, острый период».

«Я никого не хотела и не могла видеть. Вообще не понимала, как живут люди. У меня стали трястись руки, прыгать давление. И физически стала ослабевать. Рыдала с утра до ночи. Если вынуждена была играть спектакли, меня просто физически тошнило», — рассказывала Догилева в интервью RG.RU.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Догилева с дочерью

После болезни артистка развелась с мужем сатириком Михаилом Мишиным, который забрал дочь. При этом супруги сохранили дружеские отношения.

Чем болела дочь Догилевой

В подростковом возрасте дочь актрисы Екатерина страдала от анорексии, писала «Газета.Ru». Из-за того, что девушка была недовольна своей фигурой, она решила снизить количество потребляемых калорий и в итоге сбросила вес до 40 килограммов. Екатерине пытались помочь близкие, однако все было тщетно.

«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — вспоминала девушка.

Когда Екатерина осознала тяжесть состояния, она попросила отвезти ее в больницу, где пролежала около месяца. После этого она выбросила весы и стала осуждать людей, критикующих вес других.

Девушка попробовала себя на театральных подмостках в США, после чего вернулась в Россию.

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