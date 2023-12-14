Русский музей открыл свой филиал в Ярославле

В Ярославле начал работать филиал Государственного Русского музея, сообщает ОТР. Соответствующее соглашение подписали руководители музейных фондов Ярославля и Санкт-Петербурга, экспозиция будет обновляться каждые полгода.

Как сообщает издание, в рамках первой выставки представлены 19 полотен Ивана Айвазовского, в том числе «Всемирный потоп» — сам художник считал эту картину одной из лучших своих работ — а также «Пушкин на вершине Ай-Петри», получившее дополненную реальность в виде мультимедийной инсталляции.

Как подчеркнула директор Государственного Русского музея Алла Манилова, сотрудничество одного из крупнейших художественных собраний России и мира со старинным городом Ярославлем стало очень значимом шагом в развитии отечественной культуры.

Ярославская область <...> - регион-лидер по количеству художественных музеев, художественных коллекций. Почти 500 тысяч ценнейших вещей находятся в музейной системе Ярославской области. Это даже чуть больше, чем в главной сокровищнице нашего изобразительного искусства — Русском музее. Поэтому самой судьбой мы объединены, — подчеркнула Манилова.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, возглавляющий музей больше 30 лет, заявил, что преемники на его пост имеются. Сейчас они готовятся, чтобы занять его место, пояснил он.