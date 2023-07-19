Русский музей объяснил причины отмены выставки Тимура Новикова

Фото: spbcult.ru

Портрет Тимура Новикова

Представители пресс-службы Русского музея объяснили отмену выставки «Клин Новикова» нарушением регламента. По их словам, которые приводит «Фонтанка», мероприятие отложено по причине отсутствия приказа по музею об организации выставки, а также из-за неизбежного неисполнения государственного задания.

Выявлено, что из 43 работ Тимура Новикова, находящихся в собрании Русского музея, на выставке предполагалось экспонирование всего двух работ, остальные — произведения из частных коллекций. Такой подход приводит к неизбежному неисполнению государственного задания, — уточнили в пресс-службе.

В музее также подчеркнули, что разрешение возникших вопросов и согласование всех этапов выставки было поручено Александру Боровскому, занимающему должность заведующего отделом новейших течений. Сам Боровский подтвердил эту информацию.

Я буду помогать делать экспозицию, никаких политических вопросов здесь нет, это все хайп такой, — отметил он.

Как сообщалось ранее, в Москве открылась бесплатная выставка «Русский Азов». Она посвящена ключевым вехам в истории этого южного российского региона. Особенностью выставки стал ее гибридный мультимедийно-стендовый формат.