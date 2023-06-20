Рулит 5 мужчинами, смешит Урганта: кто такая Повышева из «Что? Где? Когда?» Команда Алены Повышевой обыграла телезрителей в финале летней серии «Что? Где? Когда?»

Фото: vk.com/big_kenga

Алена Повышева

В финале летней серии «Что? Где? Когда?» (Первый канал) команда Алены Повышевой обыграла телезрителей со счетом 6:5, став победителем сезона. Кто принимал участие в игре, почему выпуск активно обсуждают в Сети и что известно об Алене Повышевой — в материале NEWS.ru.

Кто играл в финале летней серии «Что? Где? Когда?»

Финал летней серии традиционно завершает цикл игр сезона. 18 июня против зрителей играла команда знатоков — Дмитрий Авдеенко, Сергей Ковалевский, Виталий Погорелов, Сергей Кашников, Павел Ершов. Ее капитаном стала Алена Повышева, которая вернулась в «Что? Где? Когда?» после двухлетнего перерыва. Она была признана лучшим игроком летней серии и получила «Хрустальную сову» — один из самых ценных призов клуба.

Что пишут о финале «Что? Где? Когда?» и Повышевой в соцсетях

В соцсетях поклонники интеллектуального шоу обсуждают игру. В частности, один из вопросов телезрителей, который звучал так: «Английский писатель XVIII века Лоренс Стерн посвятил одной девушке такие строки: „Я видел, видел, помню точно тот краткий миг тире над точкой, как будто жизнь сама исторгла свой совершенный знак восторга“. Что увидел Лоренс Стерн?» Ответ заключался в том, что девушка сделала сальто — переворот в воздухе через голову.

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«Тире над точкой и сальто — что за дичь, странный вопрос», — пишет пользовательница Наталья Ломоносова. «Сальто? У редакторов обострение», — считает Степан Фомин.

Другие обсуждают в комментариях внешность Алены. «У Повышевой рост какой?» — интересуется Александр Кузнецов.

«174–176. Просто на фоне знатоков кажется большой, те метр с кепкой, традиционно для „Что? Где? Когда?“», — высказывает мнение пользователь Владислав.

«Алена — красота», «Вообще не понравился ее образ. А про ее надменность и вовсе молчу!», «Некрасиво так обсуждать человека. Мы смотрели не программу „Модный приговор“, а игру. Какая разница, кто как одет или причесан? Дресс-код соблюдён», обмениваются впечатлениями пользователи Сети.

Кто такая Алена Повышева

Алена Повышева родилась в Минске в семье строителя и репетитора по английскому языку в 1987 году.

В интервью Повышева отмечала, что увлечение игрой «Что? Где? Когда?» началось случайно: она ходила в секцию программирования в Минском дворце детей и молодежи и в перерыве увидела там группу своих одноклассников. Они пригласили ее сыграть в молодежный формат игры «Что? Где? Когда?». Интеллектуальное шоу затянуло Алену на долгие годы.

«И я решила попробовать. И так незаметно прошло почти 18 лет... В белорусский телеклуб, когда он только появился, я прошла открытый отбор, а на отбор в элитарный клуб меня пригласили, заметив и отметив в белорусских играх», — вспоминала будущая обладательница «Хрустальной совы».

Первая команда, созданная Повышевой, была женской и входила в тройку самых сильных в Белоруссии. Капитаном мужской команды Алена стала лишь в Санкт-Петербурге, куда переехала по семейным обстоятельствам в 2011 году. В числе знатоков оказались Иван Марышев, Максим Поташев, Алексей Самулев, Серафим Шибанов и муж Алены Повышевой Юрий Филиппов.

Коллеги по команде отмечают умение Повышевой слушать других и выбирать правильный вариант из всех предложенных. По словам самой Алены, мужчина в интеллектуальной игре отличается от женщины тем, что мыслит логически, она же нередко использует интуицию.

В 2016 году Повышева появилась на одной из игр клуба «Что? Где? Когда?» с украшением на шее, напомнившим некоторым телезрителям «ошейник в стиле БДСМ-игр». Ее фото стало интернет-мемом, телевикторина заинтересовала и молодое поколение зрителей. Иван Ургант обсуждал экстравагантный аксессуар Алены в своем шоу на Первом канале. Он отметил, что слова «господин ведущий» и «наказали телезрителей» благодаря образу Повышевой в рамках «Что? Где? Когда?» «обретали новый смысл».

Также Алена не раз появлялась в кадре в платьях с глубоким декольте, которые вызывали бурное обсуждение поклонников игры.

Почему Повышева стала кумиром феминисток

У Повышевой много поклонниц среди феминисток, они называют ее своей иконой. Алена подчеркивает, что никогда не выступала борцом за права женщин и считает неправильным разделять мужчин и женщин в интеллектуальном плане.

«Человек-игрок отличается от человека-неигрока, если мы говорим про игроков-знатоков, в первую очередь навыком быстрой обработки входящей информации и поиском в ней ответа на вопрос. И это умение очень выручает его как в игре, так и в жизни. И пол человека, по моему мнению, не имеет абсолютно никакого значения», — делилась она.

По словам Алены, гендерный вопрос не играет роли в ЧГК, так как капитан — это «друг и помощник, но с небольшим кнутом во второй руке. Просто на всякий случай».

Что известно о личной жизни Повышевой

С будущим мужем Юрием Филипповым Повышева познакомилась в 2006 году в Белоруссии во время очередной игры в рамках клуба. Филиппов тогда выступал в составе украинской команды «Юма». Позже он перебрался в Санкт-Петербург, Алена последовала за ним. В Северной столице они поженились.

Главными людьми в своей жизни Повышева называет мужа и дочь Юну. Вне игры она занимается воспитанием ребенка и работает ассистентом мерчендайзера (специалист по выкладке товаров) в одной из крупных компаний.

«Меня всегда удивляет, когда кто-то считает игру работой. На самом деле она не приносит знатокам денег, но дает много другого — впечатлений, эмоций, навыков и людей. Я играю давно, большую часть своей жизни, поэтому все мои сегодняшние друзья — как один знатоки», — рассказывала Повышева.

Алена не считает себя ни идеальной женой, ни идеальной матерью. По ее словам, бытовые вопросы в семье распределены таким образом, что «пылесосит робот-пылесос, стирает стиральная машина, моет посуду посудомойка».

«Что главное в воспитании ребенка — это любить, кормить и одевать по погоде. Остальное как-нибудь само произойдет... То, что ребенок ест из кошачьей миски, — проблема кота. А мой муж понимал, на ком женится», — с юмором рассказывала Алена.

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