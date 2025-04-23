Советник главы музея Востока рассказала, как Церетели написал ее портрет Советник главы музея Востока Метакса: Церетели написал мой портрет в 2010 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

Советник руководителя музея Востока Татьяна Метакса заявила, что скульптор Зураб Церетели написал ее портрет в 2010 году. По ее словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, он взял ее за руку и повел в мастерскую.

В 2010 году Церетели подходит и говорит: «Хочу написать твой портрет». Я ему: «Вы мне столько раз об этом говорили…» А он берет меня за руку и ведет в мастерскую. Потом он неоднократно ко мне обращался, — сказала Метакса.

Ранее в храме Христа Спасителя началось прощание со скульптором Зурабом Церетели. Люди принесли на церемонию подсолнухи — это его любимый цветок, к образу которого он часто обращался в своем творчестве. При этом скульптора похоронят в Грузии в субботу, 26 апреля.

До этого заслуженный архитектор России, главный ученый секретарь Российской академии художеств Олег Кошкин заявил, что для многих в РАХ смерть ее главы Зураба Церетели стала неожиданностью, несмотря на возраст. По его словам, в нем было очень много энергии и задора.

В свою очередь адвокат Юлия Вербицкая-Линник, дружившая с Зурабом Церетели, рассказала NEWS.ru, что Татьяна Кочемасова, которую СМИ называют гражданской женой покойного, убита горем. Она отметила, что, казалось, смысл ее жизни был в том, чтобы беречь скульптора.