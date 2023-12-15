«Рука крепкая, мужская»: премьер БТ Родькин рассказал о встрече с Путиным Денис Родькин: Владимир Путин часто ходит в Большой театр, ему интересен балет

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Денис Родькин

Премьер Большого театра Денис Родькин в интервью NEWS.ru поделился ощущениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным несколько лет назад. Президент тогда вручил артисту диплом и почетный знак за популяризацию хореографического искусства в России и за рубежом. Танцовщик, по его словам, чувствовал волнение и вместе с тем гордость во время встречи с первым лицом государства.

Я очень волновался. И одновременно, конечно же, чувствовал гордость. Но не за себя, а за родителей, которые сидели в зале. Мама — учитель, папа работает на заводе. Очень важные профессии, на таких людях и держится государство. И я был горд тем, что родители видят президента, — рассказал премьер.

Награду из рук президента он назвал «чем-то неимоверным» и для своих родителей, и для себя самого. После награждения, как рассказал артист, Владимир Путин пожал ему руку.

Ладонь крепкая. Ну а какая должна быть у президента? Крепкая, мужская, — отметил Родькин.

По словам артиста, российский президент часто бывает на спектаклях в Большом театре, неоднократно приходит за кулисы и всегда благодарит «за то, что мы продвигаем искусство в России и за рубежом». Премьер отметил, что слова Путина не выглядят «дежурными» и видно, что ему действительно важно и интересно балетное искусство. По словам танцовщика, многие политики приходят на спектакли, но, как правило, стараются не афишировать свое присутствие, поскольку хотят отдохнуть вне публичного поля в ложе.

Ранее Родькин выразил свое мнение об ажиотаже вокруг продажи билетов на балет «Щелкунчик». По его мнению, спектакли Большого театра должны быть доступны для всех, а не только для «избранных».

В начале декабря с поста директора Большого театра уволился Владимир Урин. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, причиной его увольнения могли стать скандалы, связанные с продажей билетов на «Щелкунчика», а также возраст.