Рудковская ответила Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко» Рудковская заявила, что не скоро станет домохозяйкой

Фото: Global Look Press

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Жени Плющенко» после критики в адрес Этери Тутберидзе. По словам Рудковской, она бы очень хотела быть домохозяйкой, но работает директором академии «Ангелы Плющенко». При этом продюсер отметила, что очень уважает Тарасову.

Татьяну Анатольевну обожаю и уважаю очень! И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии «Ангелы Плющенко». Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится, — сообщила Рудковская.

Ранее Тарасова прокомментировала критику Рудковской в адрес тренера Этери Тутберидзе по делу фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что продюсер не должна обсуждать заслуженного тренера России по фигурному катанию. Тарасова подчеркнула, что Рудковская — «просто жена Жени Плющенко».

До этого Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое именно запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки. Рудковская отметила в соцсети, что пост Тутберидзе «сочится высокомерием».