Рождение второй дочери, тайный муж, курсы соблазна: как живет Ольга Дибцева

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ольга Дибцева

Звезда фильма «Холоп-2» Ольга Дибцева во второй раз стала мамой. Кого она родила, что известно о личной жизни актрисы, почему она 10 лет консультировалась у психотерапевта?

Что известно о личной жизни Ольги Дибцевой

В декабре 2023 года Дибцева появилась на премьере второй части «Холопа» и рассказала о беременности, которую скрывала на протяжении полугода. Актриса за 2023 год успела пережить развод с Романом Бочаровым, расписаться с новым возлюбленным и забеременеть.

«Я нашла новую любовь. Все как-то быстро случилось, неожиданно. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает», — призналась актриса в интервью «7 дней».

13 февраля 2023 года у Дибцевой родилась дочь. Агент артистки сообщила, что звезда и ее новорожденная малышка чувствуют себя хорошо.

Дибцева воспитывает четырехлетнюю дочь Серафиму от первого брака. Девочка ждала встречи с сестренкой, поскольку на время маминых родов она ездила в гости к двоюродному брату.

Вторым супругом Дибцевой стал бизнесмен из Сибири Евгений. Мужчина занимается строительством. В планах у пары обвенчаться, а пока они вместе переехали в загородный дом. Дибцева намерена в скором времени вернуться в кино.

Почему Дибцева наблюдалась у психотерапевта

В августе 2022 года актриса рассказала, что на протяжении 10 лет ходила на индивидуальную и групповую психотерапию. Она призналась, что познакомилась с будущим супругом на одном из таких сеансов.

«Я почти 10 лет ходила на терапию к психотерапевту — на личную, на групповую. Даже с мужем познакомилась во время одного из таких сеансов. Так что психология давно присутствует в моей повседневной жизни. И я всех своих друзей и знакомых давно отправила к психологам», — заверила Дибцева в разговоре с «МК в Питере».

Актриса добавила, что увлекается этой дисциплиной и планировала пойти учиться на психолога, но обучение не удалось совмещать со съемками в кино. Дибцева надеется, что со временем ей удастся освоить эту профессию.

В 2021 году актриса рассказывала, что сходила на курсы по соблазнению. Дибцева оказалась разочарована и призналась, что подобные мероприятия — это просто выкачивание денег.

«Участницам курса внедряют мысль, что все проблемы женщин в том, что они боятся мужчин. Поэтому для того, чтобы переступить этот страх, нужно кинуться на них и неадекватно себя вести», — рассказала Дибцева в беседе с Аллой Довлатовой в её шоу на «Русском Радио».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Дибцева

Как похудела Ольга Дибцева

Во время первой беременности Дибцева сильно поправилась. Она не скрывала от поклонников, что ни в чем себе не отказывала, пока носила под сердцем дочь. После родов актрисе удалось привести себя в форму. Дибцева сбросила 35 килограммов.

«Рожать я шла с весом 93 килограмма. Даже ходить не могла. <...> Из роддома вышла с весом 82 килограмма, и это была катастрофа — я смотрела на себя и плакала. Но спустя шесть месяцев 19 килограммов ушли, и вес продолжал снижаться. Сейчас я вешу на пять килограммов меньше, чем была до беременности. То есть всего за весь послеродовой период я похудела на 35 килограммов», — заявила артистка.

Избавиться от лишнего веса актриса смогла без диет и тяжелых физических нагрузок. По словам Дибцевой, ей помог профессиональный диетолог, который «работал с ее головой», чтобы женщина не переедала и непрерывно двигалась к цели.

«В начале весны меня утвердили в сериал, в котором я должна была быть очень красивой, носить обтягивающую одежду. Конечно, такая мотивация давала мне больше сил, чтобы не срываться. Еще моя коллега, которая тоже однажды очень сильно похудела для роли, дала мне контакты своего массажиста», — признавалась Дибцева в интервью «7 дней» .

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