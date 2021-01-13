Россияне назвали самый необычный памятник страны

https://static.news.ru/photo/cc156406-5639-11eb-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: art.tutu.ru

Жители России выбрали самый необычный памятник страны. Больше всего голосов (21,99%) получила скульптура тувинской письменности, расположенная в музее-заповеднике «Белдир-Кежии».

На втором месте с минимальным отрывом расположился памятник «Свидание» в Курске (21,21%). Третье место россияне отдали скульптуре, установленной в городе Ноябрьске «Комар — хранитель Сибири» (14,21%), пишет Lenta.ru.

В десятку также вошли скульптуры «Йошкин кот» в Йошкар-Оле (11,29%), «Терминатор» в Глазове (7,03%), памятник дворнику в Якутске (6,17%), реактивному поезду в Твери (6,01%), первокласснику в Ростове-на-Дону (5,63%), «Динозавр» в городе Опочка (4,45%), а также «Золотая Корона «Йорял» в Элисте (2,02%).

В опросе приняли участие более 143 тысяч россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Таким образом она поддержала тренд на критику несуразных монументов в российских регионах. По её словам, замысел автора монумента очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной.