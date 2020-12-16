Россияне назвали самую новогоднюю сказку

https://static.news.ru/photo/0678973a-4113-11eb-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время новогодних праздников россияне планируют чтению и прослушиванию аудиокниг посвятить больше времени, чем обычно. Об этом заявили свыше 70% из более 2 тысяч опрошенных читателей.

При этом, как свидетельствует исследование книжного сервиса MyBook, Новый год у россиян ассоциируется со сказкой Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Так, по данным сервиса, сказку про Щелкунчика назвали самой новогодней книгой более 30% опрошенных. На втором месте — повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» (26%). Третье место у первой части культовой саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». За неё проголосовало 25%.

В пятёрку лидеров также вошли сказка «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака (23%) и «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена (21%).

Опрос показал, что за новогодние каникулы 46% респондентов хотят успеть прочитать от 2 до 5 книг, а 14% — 5 и более, пишет РИА Новости.

NEWS.ru писал, что первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за £68 тысяч (около $90 тысяч). Этот экземпляр в твёрдой обложке был одним из 500, выпущенных в 1997 году, до того как знаменитая сага британской писательницы Джоан Роулинг получила всемирную известность.