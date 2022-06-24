Россиян оденут в платья из крапивы, трусы из пластика и пальто из альпаки Байер Ирина Горбунова рассказала NEWS.ru, что отечественные дизайнеры могут предложить взамен ушедших брендов и каким должен быть базовый гардероб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Горбунова участвует в деловой программе FashionTech Talks в рамках Московской недели моды на ВДНХ

Байер Ирина Горбунова приняла участие в серии дискуссий о перспективах российских брендов на мероприятии Tech in fashion, которое проводится при экспертной поддержке Агентства инноваций Москвы в рамках Московской недели моды. Она объяснила NEWS.ru, почему её профессия становится всё более популярной, рассказала о базовом гардеробе и ноу-хау отечественных дизайнеров — платьях из крапивы и нижнем белье из пластика. Также модный эксперт оценила, стоит ли Филиппу Киркорову отказаться от нарядов с перьями и стразами, и назвала самого стильного российского политика.

Платья из крапивы и трусы из пластика — фантастика или реальность?

— Кто такой байер и как вы им стали?

— В фешен-индустрии я начинала персональным стилистом, затем создала собственную школу по фешен-продукту — мы учили стилистов и мерчандайзеров. Параллельно сотрудничала с магазинами и большим количеством русских брендов, в Санкт-Петербурге наших русских брендов действительно очень много. Дизайнеры стали обращаться ко мне за помощью: «Подскажи, на каких площадках нам лучше продаваться». Я записалась на курсы итальянской школы, поняла, как всё функционирует, и стала байером.

Байер — это специалист, который занимается подбором и закупкой товаров в зависимости от спроса на рынке. Я нахожу бренды по всей стране исходя из потребностей той или иной торговой площадки. Работаем в том числе с известными именами — Игорем Гуляевым, Игорь Чапуриным. Мы открываем мультибрендовые магазины, я как специалист формирую ассортимент, контролирую сроки, логистику — чтобы коллекция «зашла» вовремя, продалась и так далее. Все эти циклы — как раз работа байера.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Магазин одежды

Работаю исключительно с российскими брендами с 2015 года.

— Почему исключительно с российскими? Верите в успех наших брендов?

— С известными брендами всё понятно, они уже и без меня известны. Мне гораздо больше нравится открывать новые имена, это невероятно круто, уникально и интересно.

Скажем, на днях на одном из показов в рамках Московской недели моды я познакомилась с ребятами, которые производят ткани из крапивы. Причём они открыли весь цикл: отстроили завод, запустили процессы, получили все необходимые документы [для запуска производства].

Да, они пока маленькие (цех небольшой), но вместе с тем большие молодцы: стартовали с таким интересным и перспективным проектом. Я уже согласилась их продвигать.

Есть ребята, которые из переработанного пластика производят ткань — из этой ткани шьют нижнее белье. У нас таких производств по России довольно много. Выращивают ангорских кроликов и создают свою пряжу. Есть фермеры, которые пытаются вырастить кашемир. Альпака точно есть — из её шерсти умельцы изготовляют потрясающие шерстяные изделия ручной работы. Просто об этих производствах недостаточно информации. Они себя не рекламируют, потому что реклама — штука дорогая. Но они есть.

Как молодым талантам пробиться в индустрии моды

— В СССР производилось значительное количество, например, льна — для производства собственных тканей. Сейчас отечественных тканей нет. Это потому, что не выращивают лён?

— Льна выращивается очень много, он всегда был и никуда не делся.

Своих изделий из льна нет в продаже потому, что до недавнего времени он экспортировался. Наш лён закупала Италия в виде сырья. Итальянские производства перерабатывали российский лён в ткани и отшивали. Затем, в том числе в Россию, продавали уже готовую одежду под своими итальянскими брендами.

Сегодня из-за санкций, вероятно, ситуация изменилась и лён, возможно, будет оставаться у нас. Всё у нас есть: и лён, и дизайнеры. Просто тема российских производств почему-то мало освещается. Введите в поисковике слова «где купить лён» — вам предложат множество различных вариантов в России. Но нет сайтов, которые объединяли бы оптовиков, фабрики. Пробелов и проблем в индустрии много.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Модель демонстрирует одежду дизайнера Лены Карнауховой

Скажем, в Италии дизайнер приходит на фабрику, и та сразу дает ему возможность отшить коллекцию. То есть вкладывает в него свои производственные возможности, а забирает свою инвестицию только после того, как дизайнер продал коллекцию. Система отлажена. В России пока такого нет. Но, как говорится, есть к чему стремиться!

— Из-за спецоперации ваша деятельность пострадала?

— Нет. Мы не испытали ни одной трудности. Число клиентов, наоборот, увеличилось.

— Как вы восприняли «патриотический демарш» модниц, которые резали сумки Chanel?

— Это называется переоценкой ценностей. Дорогу молодым!

— Талантливые молодые люди без денег и связей могут пробиться в индустрии моды?

— Смогут, если не похожи на других и уникальны. Кто-то становится популярным, потому что цена соответствует качеству. Но должны быть и мощности.

Если мы говорим про уникальность дизайнера, то его замечают очень быстро. Сейчас действительно очень большое количество людей стали интересоваться модой.

Кто из российских знаменитостей самый стильный?

— Как в обход санкций ввозить товары ушедших из России западных марок?

— Я считаю, что их не нужно ввозить. Есть собственные, российские модные и парфюмерные дома, бренды косметики, которые производят недорогую продукцию высокого качества. Просто надо искать. Повторюсь: информированности не хватает. Но если задаться целью покупать отечественное, эта задача выполнима.

— Каким должен быть базовый гардероб?

— Каждый человек одевается под настроение. В моём гардеробе, например, много костюмов, потому что я их люблю, — от спортивных до классических. У кого-то много джинсов — потому что человек любит джинсы. Кто-то предпочитает объёмные многослойные вещи.

Чтобы стильно и классно одеваться, нужна смелость. На стильно одетого человека все вокруг оглядываются, он должен выдержать это повышенное внимание.

— Кого из российских знаменитостей вы назвали бы самым стильным?

— Глава МИД Сергей Лавров — красавчик. Всегда очень стильно выглядит: очки, украшения, костюмы. Я не знаю, кто его одевает, но он очень выделяется среди политиков-мужчин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Из женщин мне нравится певица Zivert — у неё свой интересный стиль.

— Следует ли, на ваш взгляд, Филиппу Киркорову сменить наряды в перьях и стразах на более соответствующую его возрасту одежду?

— Нет. А зачем? Киркоров — дива, имеет право. Он себе не изменяет, и это здорово. Его наряды — это китч, но в хорошем смысле. Это его стиль, который вряд ли кто-то ещё повторит. Да и не надо.