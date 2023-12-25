Российскую актрису задержали на свингерской вечеринке в Москве Актрису из сериала «Сердце матери» Васютичеву задержали на свингерской вечеринке

Фото: Социальные сети

Галина Васютичева

48-летнюю актрису из сериалов «Прокурорская проверка», «Москва. Три вокзала» и «Сердце матери» Галину Васютичеву задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, полиция доставила в ОВД 31 участника мероприятия, проходившего в ТЦ «Фэвор» на Волгоградском проспекте, на Васютичеву и еще одного участника вечеринки завели административные дела за мелкое хулиганство.

Mash сообщает, что нагрянувшие в сауну сотрудники полиции обнаружили 40 человек, некоторые участники, которым правоохранители предложили проехать в отдел, ответили нецензурной бранью, после этого большинство гостей мероприятия были задержаны, одного из них арестовали на 15 суток, остальных ожидают суд.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 31 участника массовой оргии. Местные жители вызвали полицию из-за шума. Прибывшие на место правоохранители увидели в сауне много голых женщин и мужчин, а также большое количество спиртного. Всего силовики обнаружили в сауне 17 коробок с алкоголем. В отношении 10 задержанных, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 21 до 48 лет, составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

До этого в Театре имени Ермоловой отменили спектакль со звездой сериала «Беспринципные» актрисой Кристиной Бабушкиной. Артистку и ее мужа ранее задержали с наркотиками в центре Москвы. В театре подтвердили факт задержания актрисы. Всем, кто планировал посетить постановку «Неидеальный Че», вернули деньги за приобретенные билеты.

До этого Бабушкину не менее 10 раз штрафовали за превышение скорости, при этом несколько раз дело доходило до суда, поскольку артистка не оплачивала штрафы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.