https://static.news.ru/photo/7dd923f0-6395-11ea-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: TATLER_Russia/twitter.com

Российская версия журнала Tatler поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову. Издание также опубликовало отрывок из беседы с героиней номера.

Шеф-редактор издания Ксения Соловьёва отметила в Instagram, что это первый подобный случай в истории российских глянцевых журналов. Она пояснила, что изначально история Максимовой не должна была оказаться на обложке номера, но проведя интервью с Максимовой, она приняла новое решение и согласовала его с издательством Сondé Nast.

Максимова сделала каминг-аут осенью 2019 года, опубликовав пост в Instagram. Женщина занимается занимается синхронным переводом с английского и французского.

Я родилась много лет в Казахстане в простой, но любящей семье, и всё бы ничего... но, оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как впрочем и взрослые, были готовы согласиться на то, что я — именно Наташа, — написала она.

Полную версию интервью с Максимовой можно прочитать в бумажной версии номера Tatler, который поступил в продажу 11 марта.

Как писал NEWS.ru, одной из ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме станет бьюти-блогер NikkieTutorials, которая является трансгендером.