Российская версия журнала Tatler поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову. Издание также опубликовало отрывок из беседы с героиней номера.
Шеф-редактор издания Ксения Соловьёва
Максимова
Я родилась много лет в Казахстане в простой, но любящей семье, и всё бы ничего... но, оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как впрочем и взрослые, были готовы согласиться на то, что я — именно Наташа, — написала она.
Полную версию интервью с Максимовой можно
Как писал NEWS.ru, одной из ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме станет бьюти-блогер NikkieTutorials, которая является трансгендером.
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