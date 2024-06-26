Российский композитор отказался от награды из-за спецоперации Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски» из-за спецоперации

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Курляндский

Композитор Дмитрий Курляндский, получивший в этом году «Золотую маску» за лучшую работу композитора, решил отказаться от награды. В своем в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что принял это решение на фоне спецоперации и уголовного процесса в отношении создателей спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол». Сам музыкант живет в Париже.

Конечно, принять эту «Маску» я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня «Маска» стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни, — заявил он.

Курляндский был признан победителем «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа композитора». Его наградили за музыку для спектакля пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова».

«Золотая маска» — это российская национальная театральная премия и фестиваль. Ее цель состоит в сохранении и развитии традиций театра, чествовании лучших творческих работ, авторов и исполнителей, а также в определении вектора развития театрального искусства.

В мае 2023 года были задержаны режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет). Поводом стал поставленный Беркович спектакль по пьесе Петрийчук «Финист — Ясный Сокол».

19 апреля дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд. За несколько дней до этого женщин внесли в перечень террористов и экстремистов. Дело вызвало резонанс в творческих кругах, за режиссера и сценариста вступились режиссер Александр Сокуров и журналистка Ксения Собчак.