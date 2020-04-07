Российские писатели начнут читать отрывки из новых книг в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/29e365f6-796d-11ea-a16c-fa163e074e61_660.jpg Гузель Яхина Фото: yakhina.info/instagram.com

Писатели из России запустили акцию «Корона Декамерона», в рамках которой они будут по очереди зачитывать отрывки из своих новых книг в режиме в формате онлайн-трансляции.

Первым чтецом стал Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, который недавно перенёс коронавирус, сообщается на сайте издательства АСТ. Акцию запустили, чтобы поддержать людей, скучающих в изоляции в период пандемии.

Как в «Декамероне» Джованни Боккаччо, авторы будут по очереди надевать Корону Рассказчика и каждый день в определенный час общаться с читателями онлайн, — говорится в сообщении.

В акции также примут участие Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Алена Долецкая и Владимир Познер.

Как писал NEWS.ru, музыкант и продюсер Василий Зоркий запустил проект, призванный поддержать тех, кто решил не покидать дом из-за пандемии коронавируса. Начиная с 18 марта несколько российских актёров будут читать сказки в прямом эфире на своих страницах в Instagram.