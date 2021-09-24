Российские гимнасты поразили итальянцев на шоу талантов Tu Si Que Vales

Российские гимнасты Сергей и Ольга Рокашковы сумели поразить публику на шоу талантов в Италии Tu Si Que Vales. Пара исполняла номер на перекладинах, который буквально заворожил зрителей, сообщает РЕН ТВ.
По словам гимнастов, реакция публики просто
Мы были шокированы, когда все повскакивали с мест — зал встал, жюри повскакивало. Я думал, они к нам сейчас подбегут и начнут что-то делать — бить или целовать, — рассказал Сергей Рокашков.
В итоге судьи поставили российским гимнастам высочайшие оценки.
Сергей Рокашков до этого выступал в цирке, где завоевал славу и немало престижных наград. Его жена Ольга трижды становилась бронзовым призёром России, несколько лет назад она закончила спортивную карьеру.
Ранее мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова автоматически прошла в финал британского шоу талантов Britain’s Got Talent: the Champions.