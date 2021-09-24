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Российские гимнасты поразили итальянцев на шоу талантов Tu Si Que Vales

06:53, 27 сентября 2021
Российские гимнасты поразили итальянцев на шоу талантов Tu Si Que Vales
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Российские гимнасты Сергей и Ольга Рокашковы сумели поразить публику на шоу талантов в Италии Tu Si Que Vales. Пара исполняла номер на перекладинах, который буквально заворожил зрителей, сообщает РЕН ТВ.

По словам гимнастов, реакция публики просто шокировала их. На оценки россияне не смотрели, так как им было важно мнение зрителей. Также спортсмены признались, что не особо были довольны собой, так как не сумели показать всё, на что способны.

Мы были шокированы, когда все повскакивали с мест — зал встал, жюри повскакивало. Я думал, они к нам сейчас подбегут и начнут что-то делать — бить или целовать, — рассказал Сергей Рокашков.

В итоге судьи поставили российским гимнастам высочайшие оценки.

Сергей Рокашков до этого выступал в цирке, где завоевал славу и немало престижных наград. Его жена Ольга трижды становилась бронзовым призёром России, несколько лет назад она закончила спортивную карьеру.

Ранее мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова автоматически прошла в финал британского шоу талантов Britain’s Got Talent: the Champions.

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