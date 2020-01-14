https://static.news.ru/photo/32db5b08-376b-11ea-8343-fa163e074e61_660.jpg Фото: aidagarifullina/instagram

Российская оперная певица сопрано Аида Гарифуллина и польский тенор Пётр Бечала откроют 64-й Венский оперный бал. Мероприятие пройдёт 20 февраля, сообщили в оргкомитете главного государственного бала Австрии.

Гарифуллина и Бечала исполнят арию Sempre libera из «Травиаты» Джузеппе Верди, романс E lucevan le stelle из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, а также арию «Я танцевать хочу» из оперетты «Королева чардаша» Имре Кальмана. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Венской оперы под управлением Дэниела Хардинга, передаёт ТАСС.

Оперный бал считается самым престижным в Австрии. Он является ключевым событием бального сезона, который длится до первого дня Великого поста по католическому календарю. Гарифуллина впервые приняла участие в мероприятии в 2015 году. Для Бечалы это станет дебютом на музыкальном торжестве.

В 2019 году Оперный бал открывался выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко и её супруга Юсифа Эйвазова.

Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко прервала гастроли в Европе, чтобы посетить концерт в честь 90-летия композитора Александры Пахмутовой в Москве.