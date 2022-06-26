Российская актриса Альбина Тиханова умерла в возрасте 75 лет

Фото: kino-teatr.ru

Альбина Тиханова

26 июня в Москве в возрасте 75 лет скончалась актриса Альбина Тиханова, пишет портал «Кино-театр.ру». О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

Тиханова окончила Новосибирское театральное училище в 1968 году. В 70-х годах переехала в Москву, где много лет работала в Москонцерте актрисой разговорного жанра. Широкому зрителю актриса известна по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Домашний арест», «Эпидемия», фильмах «Прости меня, Алеша» и «Аритмия».

25 июня на Кубани на 76-м году жизни скончался народный артист России балетмейстер-постановщик Николай Кубарь.

Кубарь родился в 1946 году в Ставропольском крае. На протяжении 16 лет он был художественным руководителем ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». В это время коллектив получил широкую известность в России и за рубежом. С 1999 года Кубарь являлся профессором кафедры хореографии в Краснодарском госуниверситете культуры и искусств.