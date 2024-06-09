Порошина, молчание об СВО, въезд на Украину: как живет актер Илья Шакунов

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Илья Шакунов

Актер Илья Шакунов прославился ролями в лентах «Антиснайпер», «Виола Тараканова», «Монтекристо». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Илья Шакунов

Илья Шакунов родился 13 августа 1970 года в Санкт-Петербурге, окончил Российский государственный институт сценических искусств, служил в петербургском ТЮЗе.

Дебют Шакунова в кино состоялся в 1993 году в драме «Сотворение Адама». Первую заметную роль сыграл в фильме «Женская собственность», а в 2000 году был утвержден на главную роль — переводчика — в картине «Темная ночь». Затем снимался в сериалах «По имени Барон», «Красная капелла», «Виола Тараканова»», «Каменская», «Фаворский», «Монтекристо», «Беглец», «Антиснайпер» и других.

Что известно о личной жизни Шакунова

Илья Шакунов более 20 лет женат на актрисе петербургского ТЮЗа Анне Дюковой. Пара воспитывает двоих детей — дочь Василису и сына Макара.

Во время съемок в мелодраме «Монтекристо» ходили слухи о романе актера с коллегой Марией Порошиной. В программе «Судьба человека» Шакунов признался, что между ними присутствовала влюбленность, но отношений не было.

«Работа с Машей осталась для меня прекрасным воспоминанием. Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было. Это скорее некие фантазии. Признаюсь, что сердце трепетало, хотелось бежать на съемку и видеть Машу. Влюбленность никто не отменял. Было бы странно, если бы актеры, играющие любовь на съемочной площадке, не общались бы в обычной жизни», — объяснил он.

Что Шакунов говорил о Крыме и Украине

Илья Шакунов столкнулся с проблемой съемок на Украине после посещения Крыма, куда регулярно ездил по работе и с семьей на отдых. Артист сообщил «Собеседнику», что некоторые артисты скрывают свои поездки на полуостров, чтобы не подпасть под ограничения на Украине.

«Я сам с этим столкнулся. Ехал на пробы в Киев, но завернули на границе, сказали, что теперь я три года невъездной на Украину. Что я делал в Крыму, их не волнует. У них там свои законы, им решать. Их действия избирательны, чем они руководствуются — не объясняют», — рассказал Шакунов.

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва» Илья Шакунов в роли Серпилина во время показа спектакля «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются»

Что известно о позиции Шакунова по СВО

Артист никогда публично не говорил о своем мнении насчет спецоперации, однако актриса Полина Агуреева, которая поддерживает СВО и называет себя патриотом России, заявила, что ее партнеры по спектаклю «Соборяне», в перечень которых входил Илья Шакунов, придерживаются такой же точки зрения, что и она сама.

«У меня в спектакле удивительные актеры: Илья Шакунов, Леша Вертков, Максим Литовченко, Наташа Егорова. Мы все существуем в единомыслии, и нам очень хорошо. Так что я очень прекрасно себя в своей патриотической позиции чувствую и вам того же желаю», — сообщила она aif.ru.

Чем сейчас занимается Илья Шакунов

Илья Шакунов в 53 года продолжает творческую карьеру. На настоящий момент артист гастролирует по России со спектаклем «Когда ангелы шутят». В 2024 году с ним запланированы премьеры фильма «Любовь Советского Союза» и сериала «Быть собой».

Читайте также:

Ссора с Орбакайте, поддержка СВО, тайный сын: как живет Евгений Миронов

Патриотизм, критика общества, Африка: где сейчас актер Алексей Базанов

«Мастер и Маргарита», Киев, разговор с Зеленским: как живет Алексей Гуськов