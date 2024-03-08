Роман с Палем, восхищение братом, «Текст»: как живет актриса Лиза Янковская

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Елизавета Янковская

Актриса Елизавета Янковская посетила премьеру фильма «Фрау», где она сыграла одну из главных ролей. Как сейчас живет артистка, где она еще снималась, что говорила о родном брате Иване Янковском, что известно о ее личной жизни?

Что за фильм «Фрау» с Лизой Янковской

6 марта в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный» прошла светская премьера фильма Любови Мульменко «Фрау». Режиссер представила свою работу вместе с исполнителями главных ролей — Ингой Оболдиной и Елизаветой Янковской. Съемки комедийной драмы начались в Перми в 2022 году, закрытый показ ленты посетили различные российские знаменитости.

В центре сюжета молодой человек со странностями Иван, роль которого исполнил актер Вадим Королев. Главный герой работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау».

«Все меняется, когда он знакомится с Кристиной (Янковская), балериной Пермского театра оперы и балета, и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер», — отмечается в описании картины на сайте «Кинопоиск».

Как пишет портал woman.ru, Янковская очень ответственно подошла к своей роли. Актриса брала специальные уроки, чтобы максимально вжиться в образ балерины. Почти все танцевальные элементы она исполнила сама. Замена на дублершу ей понадобилась лишь в одном эпизоде.

«А еще Лиза была очень стильной в этот вечер (на премьере. — NEWS.ru) — юбку-карандаш она дополнила оверсайз жакетом и лодочками в красивом металлическом оттенке», — подчеркивает издание.

Фото: Пионер Кадр из фильма «Фрау»

Чем известна Янковская

Елизавета родилась 1 мая 1995 года в Москве. Отец — актер, режиссер и продюсер Филипп Янковский. Мать — актриса Оксана Фандера. Дед по линии отца — актер и режиссер Олег Янковский. Бабушка — актриса Людмила Зорина. Дед по линии матери — актер Олег Фандера. Янковская имеет русские, польские, украинские, еврейские и цыганские корни.

Лиза приходится родной сестрой актеру Ивану Янковскому, которые обрел дополнительную популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он исполнил роль криминального авторитета и бывшего участника войны в Афганистане Вовы Адидаса.

После школы Янковская поступила в Московскую международную киношколу, которую окончила, несмотря на два отчисления. Затем два года училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Рыжакова. Перевелась в ГИТИС на актерско-режиссерский курс Олега Кудряшова, окончила обучение в 2017 году.

В 2018 году Лиза дебютировала в фильме «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой в роли невестки Льва Толстого. Первая театральная роль — Юлька в спектакле «Человек из рыбы» Юрия Бутусова по пьесе Аси Волошиной на сцене МХТ (2018 год).

Янковская также снималась в проектах «Оптимисты. Карибский сезон», «Подельники», «Пропавшая», «Ника», «Балет» и других. В 2022 году Лиза получила специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу в фильме «Ника» на кинофестивале South by Southwest.

Что Янковская говорила о брате

Елизавета и Иван вместе учились в Московской международной киношколе, позднее они пересеклись в ГИТИСе. Как рассказывала в одном из интервью Янковская, ее отец закрыл ей глаза на премьере фильма «Текст», где у брата была откровенная сцена с актрисой Кристиной Асмус. При этом Лиза отмечала, что гордится Иваном и считает его самым красивым артистом России.

«Я закрыла глаза на премьере. Причем не я закрыла, а папа их мне закрыл. Но я дико горжусь своим братом. Наверное, он единственный, к кому у меня остался культ бога. Я его обожаю, восхищаюсь и считаю, что он фантастический, самый красивый артист нашей страны», — сказала она.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Елизавета Янковская

Сам Иван также неоднократно тепло отзывался о сестре. В 2020 году Янковский поздравил ее с 25-летием на своей странице в социальной сети, отметив, что очень соскучился по Елизавете — они не могли видеться из-за принятых тогда в Москве карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.

«Zish моя Лизанька! 25! Как же я скучаю и хочу тебя потискать, моя дорогая нежнейшая сестренка! Обожаю! Скоро, как все это кончится, я первым делом намну твое нежнейшее личико. С днем рождения! Твой добрый брат Иван», — писал Янковский.

Что известно о личной жизни Янковской

Лиза несколько лет встречалась с актером Александром Палем, который также учился в ГИТИСе. Молодые люди публично о своем романе не говорили, но выкладывали совместные кадры в соцсети. Осенью 2017 года подобные фото они удалили, а в окружении пары сообщили, что влюбленные решили «взять паузу».

В 2018-м стало известно, что у Янковской отношения с Данилой Ипполитовым — начинающим кинопродюсером, футболистом и искусствоведом, сыном Авдотьи Смирновой и искусствоведа Аркадия Ипполитова. Этот роман продлился недолго, после чего Лиза вновь сошлась с Палем.

В интервью Янковская и Паль свои отношения не комментируют. Неизвестно, встречаются ли они в настоящее время.

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