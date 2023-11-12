Роман с Ефремовым, Голливуд, затворничество: куда исчезла «маленькая Вера» Режиссер Кара: Наталья Негода должна была полететь в космос раньше Пересильд

Фото: Russian Look/Global Look Press

Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера»

Сегодня исполняется 60 лет Наталье Негоде — исполнительнице главной роли в культовом фильме 90-х «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула (1961–2015). О «случайном» взлете молодой актрисы, съемках в журнале «Плейбой» в качестве «символа перестройки», безуспешных попытках покорить Голливуд, возвращении на родину и затворничестве NEWS.ru рассказали режиссер Юрий Кара, народный артист России Юрий Назаров и кинокритик и кинопродюсер Давид Шнейдеров.

Как начиналась карьера Негоды

Наталья Негода родилась в Москве. Ее мама Тамара Павлюченко работала на телевидении, отец Игорь Негода был артистом столичного ТЮЗа — театра юного зрителя. Будущая артистка поступила в Школу-студию МХАТ. Там ее впервые увидел студент режиссерского факультета ВГИКа Юрий Кара. Он готовился к съемкам своей дебютной картины «Завтра была война» и искал актеров.

На одну из ролей второго плана — Зину — Кара изначально пригласил свою однокурсницу Ольгу Машную. И она поначалу согласилась, рассказал NEWS.ru режиссер. А потом ее позвали сняться в картине на «Ленфильме», и Оля «упорхнула к ним».

Обратить внимание на студентку курса Олега Ефремова Негоду, вспоминает Кара, ему посоветовали в учебной части Школы-студии МХАТ. Отрекомендовали девушку как «своенравную, но очень талантливую».

«Прочитав сценарий, она сказала, что хотела бы играть главную роль — Искру. Я сказал, что „Иску“ уже нашел — ее сыграет Ира Чериченко. А ей предложил Зиночку», — вспоминает режиссер.

Негода согласилась: «Ладно».

Фото: Russian Look/Global Look Press Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера»

По словам Кары, «Наталья — человек в себе, замкнутая». Но после команды «Мотор!» зажигалась и «всю свою накопленную энергию выплескивала». Он вспоминает о том, как второй режиссер предсказывал ему: мол, изо всей команды артистов «вот эта будет точно звездой».

Кара отметил: Ольга Машная впоследствии очень жалела о том, что «упустила Зиночку». Ведь фильм «Завтра была война» после успешной премьеры в России закупили 48 стран, тогда как ленфильмовская картина никак не прозвучала в медийном поле.

Как Негода снималась в «Маленькой Вере», кого планировали вначале

Очень похожая ситуация произошла и с «Маленькой Верой». На главную роль Василий Пичул пригласил Ирину Апексимову. Она буквально в последний момент передумала — ушла сниматься в другом кино. Негоду режиссер увидел как раз в фильме Кары.

Исполнитель роли отца «маленькой Веры» Юрий Назаров рассказал NEWS.ru о том, что Наталья на съемках «выглядела очень напуганной».

«Была и напугана, и уважительна. И с трепетом относилась [к своим звездным партнерам]. И этот трепет передавался [на экранную картинку], что и требовалось образу маленькой Веры», — рассказал народный артист России.

Юрий Кара поделился с NEWS.ru, что, по его информации, «Наташа перенесла на экран пережитую собственную личную драму».

«У нее были отношения с известным человеком. И некоторые сцены она принесла в картину из своей реальной ситуации. Например — ту, где Вера бьет по лицу своего парня», — отметил режиссер.

Он отказался назвать имя возлюбленного Негоды, которому она дала по лицу в реальности. В кинотусовке ходили слухи о том, что у нее был роман с Михаилом Ефремовым.

Фото: Russian Look/Global Look Press Наталья Негода и Юрий Назаров в фильме «Маленькая Вера»

Почему Негода не слетала в космос раньше Пересильд

Фильм «Маленькая Вера» получил широкий общественный резонанс. Лента получила ряд отечественных и зарубежных премий. Исполнительницу главной роли пригласили сняться в том числе на обложке американского «Плейбоя». Юрий Кара вспоминает, что в Штатах Негоду и ее героиню называли «символом перестройки в России». Однако больше ролей уровня «Маленькой Веры» в биографии артистки не случилось.

Кара предполагает, что это произошло по вине самой Натальи.

«Я ей предлагал играть Наташу в моей картине „Мастер и Маргарита“. Она возмутилась: „Я — звезда, какая Наташа?!“, дав понять, что ее уровень — это теперь как минимум Маргарита. Но Маргариту у нас играла Анастасия Вертинская», — рассказал режиссер.

Также Кара готовился снять кино в космосе, требовалась исполнительница главной женской роли. Он «первой позвонил Наташе». Она рассмеялась в трубку, не поверив в возможность космических съемок.

«Ну вот Пересильд слетала, а могла слетать Наташа в моей картине — еще несколько лет назад», — с сожалением отметил деятель кино.

Он также вспомнил о том, как после съемок в «Плейбое» Наталья жаловалась: мол, «сестре Майкла Джексона заплатили 2,5 миллиона за съемку — а мне всего 25 тысяч долларов».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press Наталья Негода

Личная жизнь Негоды, почему не сложилась карьера в Голливуде

По данным «Википедии», в 90-е и нулевые артистка жила в Голливуде и была замужем за русским эмигрантом. Детей у нее нет. В Штатах она снялась в нескольких картинах. Однако крупными событиями ленты не стали. По мнению кинопродюсера и кинокритика Давида Шнейдерова, русскому актеру сделать за рубежом кинокарьеру практически невозможно. Так как нужно потратить слишком много времени «на исправление акцента». А кроме того, говорит он, зарубежная публика «предпочитает видеть на экране в главных ролях своих актеров», поэтому иностранцам достаются роли «третьего плана или вовсе эпизоды».

«Я думаю, что Негода поторопилась с отъездом из России. Напрасно уехала», — выразил свою точку зрения Шнейдеров.

Вероятно, что и там Негода отказывалась от недостойных, по ее мнению, ролей, предполагает Юрий Кара. Он отчасти поддерживает такую принципиальную позицию актрисы: «не растрачивала себя на ерунду». Но с другой стороны — «годы-то прошли».

Актер Юрий Назаров признался, что несколько раз и сам уходил из профессии, затем возвращался.

«В один из очередных отъездов сидел в очереди в поликлинике — рядом женщина лет 50, а мне 25–26. Разговорились. Я ей сказал, что бросаю театр. Она возмутилась: «Как вы можете — запах кулис!» — вспоминает актер.

На вопрос о том, кем работает случайная знакомая, вспоминает артист, та с огромной гордостью ответила: «Солистка хора!»

Назаров считает, что отъезд в Голливуд был для Натальи Негоды ошибкой. Он призвал «любить дело свое — профессию — а не мечты о заокеанском благополучии».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Наталья Негода, 2009 год

Где сейчас «маленькая Вера», снимается ли в кино

В 2009 году Наталья Негода снялась в фильме российского режиссера Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». Незадолго до этого она вернулась в Москву из Америки.

Лента была замечена на кинофестивалях и получила несколько премий. По оценке Давида Шнейдерова, «это артхаусное кино». А вот вернуться в массовое кино после длительного перерыва, «к сожалению, Негода не смогла».

По информации Юрия Кары, сейчас Наталья живет в Москве. Однако «не выходит на связь».

«Обещала в прошлом году прийти в Дом кино на 35-летие фильма „Завтра была война“, но не пришла. Потом я написал ей сообщение еще по одному вопросу — не ответила», — с сожалением отметил он.

Последним мужем Натальи Негоды был «крупный российский киночиновник». Об этом было известно только узкому кругу: она максимально тщательно бережет свою личную жизнь.

Почему Негода не побоялась уйти в тень

Партнер актрисы по ленте «Маленькая Вера» Андрей Соколов в беседе с NEWS.ru отметил, что эта картина стала и для него судьбоносной. А отношение к Наталье у него «особое: вместе начинали путь в кинематографе».

Народный артист России не согласился с мнением, будто карьера Натали Негоды не сложилась. Он напомнил о том, что она «состояла и в жюри Каннского фестиваля, и в Голливуде снималась».

«Да, в памяти российского зрителя осталась „маленькой Верой“. Но тоже надо иметь мужество — не побояться уйти в тень. И остаться символом нашего поколения — это дорогого стоит», — отметил актер.

Он пообещал, что обязательно поздравит бывшую партнершу по картине с днем ее рождения.

«Традиционно пожелаю Наташе тех благ, которые обычно желают всем людям — здоровья, счастья, радости, покоя в душе и любви на сердце. А то, что нашепчу ей на ушко, оставлю от слушателей в стороне», — сообщил Соколов.

Среди коллег Наталья Негода является уважаемым человеком, а для зрителей остается легендой, резюмировал народный артист России.

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