Родство с Цискаридзе, шоу для Пугачевой, Мигель: где сейчас Егор Дружинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Дружинин

Заслуженный артист России Егор Дружинин известен зрителям как член жюри шоу «Танцы» на ТНТ, но мало кто знает, что первую порцию славы артист получил еще в детстве. Как живет хореограф, что известно о его личной жизни?

Как прославился Егор Дружинин

Артист родился в 1972 году в Санкт-Петербурге в семье хореографа Владислава Дружинина. Сначала мальчик выбрал актерский путь и сыграл главную роль в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а затем и в его продолжении о каникулах пионеров. Лента была очень успешной, однако детям-актерам много не платили.

После дебюта в кино молодой человек поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и начал работать в ТЮЗе. В этот момент в жизни 18-летнего юноши появился балет, из-за чего в 1994 году Дружинин уехал на учебу в Нью-Йорк.

«Америка казалась той страной, где начинать никогда не поздно. И я поехал туда и начал», — объяснял артист в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Учеба в США давалась Дружинину с трудом из-за тоски по близким и финансовых проблем. В одном из интервью артист признался, что работал на износ официантом, посудомойщиком, грузчиком, чтобы денег хватало на пропитание. Денег на учебу не хватало, поэтому Дружинин обратился за помощью к однокашнику отца Михаилу Барышникову. Именно он помог артисту финансово, и танцовщик смог продолжить изучение хореографии в США.

Вернувшись в Россию, Дружинин стал хореографом танцевального коллектива ресторана «Валхалл» в Санкт-Петербурге. Затем он начал сотрудничать со звездами и ставил хореографические шоу для Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, «Блестящих», участников «Фабрики звезд». Наиболее сложной работой для Дружинина стала постановка для народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Какие отношения у Дружинина с Мигелем

С 2014 года Дружинин был членом жюри шоу «Танцы», однако в 2016 году со скандалом ушел из программы. Причиной ухода стало несогласие с вердиктом телезрителей. По мнению наставников, люди голосовали необъективно, из-за чего выбывали профессионалы.

В 2018 году Дружинин все же вернулся в «Танцы». Каждому зрителю было интересно наблюдать за напряженными отношениями хореографа с Мигелем. Сам артист отмечал, что их столкновение стало едва ли не одной из цепляющих фишек шоу.

«Мигель меня терпит как партнера по „Танцам“. Потому что понимает: во многом наше с ним противостояние — основа конфликта, который делает проект интересным», — объяснял Дружинин в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

Что известно о личной жизни Егора Дружинина

Еще до учебы в США Дружинин влюбился в танцовщику Веронику Ицкович и незадолго до отъезда женился на ней. В браке родилось трое детей: дочь Александра и двое сыновей Тихон и Платон.

Народный артист России Николай Цискоридзе близко дружит с Ицкович. Он стал крестным отцом Александры. Артиста в семье считают не просто другом, а родственником.

«Цискаридзе — очень близкий человек. <...> Я чем больше живу, тем больше понимаю, что есть люди ближе кровных родственников и наоборот. <...> Он выносил всех наших детей из роддомов», — рассказывала Ицкович в интервью Светлане Бондарчук.

«Причем иногда применяя физическую силу и отталкивая меня в сторону», — в шутку уточнил Дружинин.

Дочь Дружинина не пошла по стопам отца и выбрала профессию психолога. Кроме того, она увлекается фотографией и кино.

«У меня плохая координация, я путаю стороны, определяю, где право, а где лево, по родинке на пальце. У меня тахикардия, мне некомфортно, что на меня смотрят, ждут чего-то, чего я не умею», — откровенничала Александра в разговоре с Peopletalk.

Сейчас Дружинин задействован в съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы», где предстал перед зрителями в образе властного вампира Бориса. Кроме того, в марте должна состояться премьера сериала «Неверные» с участием Дружинина.

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