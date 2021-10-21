Театр Виктюка устроил экскурсии по его квартире на Тверской

Театр Романа Виктюка организовал для поклонников экскурсии по квартире режиссёра на Тверской. Апартаменты не являются музеем, поэтому увидеть, как был устроен быт артиста, можно только до 28 октября, пишет KP.RU.

Квартиру, из окон которой можно увидеть Кремль и Госдуму, Виктюку подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Стены комнат в апартаментах увешаны фотографиями, иконами, портретами и марками — на них буквально нет свободного места.

Одну комнату в элитной двушке занимает гардеробная. Там можно увидеть костюмы, над которыми работали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, а также именитые итальянские модельеры. Любовь к брендам ощущается во всём: окна спальни обрамлены шторами Versace. В Квартире есть богатейшая библиотека и фонотека.

Стоимость квартиры, по оценкам специалистов, может варьироваться от 50 до 200 млн рублей.

Ранее Станислав Садальский опубликовал фото могилы Романа Виктюка во Львове, где знаменитый режиссёр завещал себя похоронить. Примечательно, что на фото у захоронения стоит Андрей Данилко, прославившийся знаменитым образом Верки Сердючки.