Родила двоих детей и не ушла в декрет: как живет актриса Равшана Куркова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Равшана Куркова

Равшана Куркова — актриса театра и кино. Какие проекты с ее участием недавно вышли, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Куркова

Равшана Куркова (Матчанова) родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте в семье театрального актера Бахрама Матчанова и актрисы и кинорежиссера Рано Кубаевой. Ее дядя — Рауф Кубаев — сценарист и режиссер.

В конце 1990-х годов Куркова переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ. После вуза работала редактором и помощником режиссера на телевидении. Параллельно она изучала режиссуру и брала уроки актерского мастерства.

Куркова снималась в картинах «Воровка-2: Счастье напрокат», «Медуза», «Три девушки», «На краю стою», «Барвиха», «Индийское кино», «Любовь в большом городе — 2», «Последняя встреча», «Остров ненужных людей», «Рыбалка», «А у нас во дворе…», «Метель», «Вечный холод», «Хардкор», «Беглецы», «Звоните ДиКаприо!», «Хандра», «Балканский рубеж», «Чернобыль», «Контакт», «Пищеблок», «Чайки», «Милфуша» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

«Все профессии интересные, важно то, как режиссер рассказывает историю, насколько объемно и точно выписаны в ней герои. Если говорить про то, что еще не пробовала, — было бы интересно поработать над исторической картиной и в мюзикле», — говорила Куркова в интервью «Газете.Ru».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Рано Кубаева

Что известно о личной жизни Курковой

Первым мужем Равшаны Курковой был фотограф Семен Курков. В тот период актриса забеременела, однако у нее случился выкидыш.

«Гинеколог сказала: „Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом“», — признавалась Куркова.

После развода актриса оставила себе фамилию экс-супруга.

Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Они прожили вместе с 2004 по 2008 год.

Следующим избранником артистки стал продюсер Илья Бачурин. Они встречались четыре года.

В 2021 году Куркова сообщила, что уже год является мамой сына по имени Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. Сейчас предприниматель состоит в других отношениях. В ноябре прошлого года родилась дочь от другой избранницы.

Весной 2023 года Куркова снова удивила поклонников, заявив, что родила дочку, которую назвала Самирой. Имя отца наследницы она не раскрыла.

«Мне нравится фраза, что я не умею детей воспитывать, а умею их любить. Мне кажется, что мой ребенок за почти три года ни разу не слышал проявления агрессии ни с чьей стороны», — говорила Куркова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Равшана Куркова

Как Куркова похудела после родов

Равшана Куркова после вторых родов поправилась на 14 кг. Она признавалась, что ей сложно было заставить себя работать над фигурой, но в итоге она смогла похудеть.

«Начать нужно сначала с того, чтобы пересмотреть свое отношение к ограничениям и вместо сиюминутного удовольствия (полежать на диване еще немножко или бесконечно перекусывать всякой ерундой) выбрать результат, который спустя некоторое время будет радовать каждый день», — рассказывала актриса в соцсетях.

Чем сейчас занимается Куркова

Равшана Куркова продолжает творческую деятельность.

За последние годы актриса снялась в картинах «Я делаю шаг», «Не одна дома», «А у нас во дворе… Прерванный сезон», «Первый номер» и «Спасение капитана Максимова».

В декрет Куркова не уходила.

«У меня близкие люди есть, и они мне помогают, естественно. Ничего не успеваю совмещать. Все стараюсь делать по максимуму и практически ничего не успеваю», — рассказывала она Пятому каналу.

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