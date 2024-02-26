Робот Вертер отмечает 40-лет: фото с творческого вечера Евгения Герасимова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Театра Луны актер Евгений Герасимов на вечере, посвященном 60-летию своей творческой деятельности

В Центральном Доме кинематографистов прошел творческий вечер народного артиста России, депутата Мосгордумы, художественного руководителя театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова. Мероприятие было посвящено 60-летию творческой деятельности актера и 40-летию фильма «Гостья из будущего», где он сыграл роль робота Вертера.

Актер Евгений Герасимов, известный многим зрителям по роли робота Вертера в советском фантастическом фильме «Гостья из будущего», отметил 73-й день рождения. Поздравить его в Доме кинематографистов собрались актеры Московского театра на Малой Ордынке, которым он руководит с 2022 года, а также актеры «Ленкома», где Евгений Герасимов задействован как актер в нескольких спектаклях. Мероприятие вели певец Родион Газманов и актриса Янина Студилина, которая стала сотрудничать с театром на Малой Ордынке после прихода туда Евгения Герасимова. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника телеграммой.

Стоит отметить, что в свои 73 года народный артист России находится в отличной физической форме.

«Я мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера по конному спорту, по авторалли, у меня черный пояс по карате. Я являюсь президентом Московской ассоциации боевых искусств по стилевому карате», — поделился своим секретом с журналистом NEWS.ru артист.

Среди почетных гостей праздничного вечера были Александр Олешко, Ирина Купченко, Петр Толстой, Александр Хинштейн, Владимир Левкин, Арина Шарапова, Сергей Маховиков, Виктор Раков и многие другие знаменитости.

Мероприятие закончилось показом музыкального спектакля «Эдит Пиаф. Гимн любви» театра на Малой Ордынке.

Яркие кадры с творческого вечера Евгения Герасимова — в галерее NEWS.ru.