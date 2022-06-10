Роборыба, робопёс, робоЗАГС: чем интересна выставка «Робостанция» на ВДНХ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Робостанция выставка роботов

Интерактивная выставка нового формата «Робостанция» открыта на ВДНХ. В период длинных выходных и любой другой день она приглашает посетителей провести время с пользой и удовольствием: взрослые смогут узнать о последних достижениях робототехники, а дети — развлечься и увлечься инженерией.

У посетителей выставки есть возможность создать собственную модель на 3D-принтере, посмотреть сценку из фильма в исполнении робота-актёра, сделать робоголову с индивидуальным дизайном или пожениться через специальный робоЗАГС. Кроме того, на «Робостанции» устраивают химические шоу, шоу светящихся дронов и танцующих роботов.

Каждый посетитель может погладить по голове робопса, задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу и научиться создавать изобретения своими руками на открытых мастер-классах.

Фото работы выставки «Робостанция» на ВДНХ — в галерее NEWS.ru.