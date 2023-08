Робби, Уизерспун, Вергара: составлен список богатейших голливудских актрис

Актриса Марго Робби за роль Барби в одноименном фильме Греты Гервиг заработает примерно $50 миллионов благодаря рекордным кассовым сборам. Кто из голливудских актрис получает самые большие гонорары?

Самые богатые голливудские актрисы

Марго Робби получит около $50 миллионов за роль Барби. Сумма складывается из гонорара за съемки в ленте и процента с кассовых сборов, которые уже перешли отметку в $1 млрд. Артистка также принимала участие в продюсировании проекта через собственную компанию LuckyChap Entertainment. Создатели ленты уже приступили к работе над второй частью. Такой шаг объясняется рекордными сборами фильма.

По данным Variety, 18-летняя Милли Бобби Браун получила за роль в картине «Энола Холмс — 2» $10 миллионов. Она стала первой актрисой в возрасте 20 лет, заработавшей такую сумму за один проект. В картине она исполнила роль сестры Шерлока Холмса, которая взялась за свое первое дело и разгадала тайну исчезновения девушки. Первая часть фильма вышла на стриминговой платформе Netflix в 2020 году. Гонорар Эмили Блант за работу в картине «Оппенгеймер» составил $4 миллиона, а за роль в фильме «Тихое место» студии Paramount она получила $13 миллионов.

В 2023 году Forbes назвал Риз Уизерспун самой богатой актрисой. По информации издания, ее состояние достигло $440 миллионов. Звезда заработала $20 миллионов за 10 сезонов сериала «Утреннее шоу», а также приумножила капитал на $35 миллионов за счет веб-сайта Women in the World. Кроме того, Уизерспун основала продюсерскую компанию Hello Sunshine в 2016 году и по-прежнему владеет 18% акций.

Героиня сериала «Американская семейка» София Вергара шесть лет подряд значится в списке наиболее высокооплачиваемых телеактрис. Около четверти дохода знаменитость получила благодаря съемкам в «Американской семейке», однако свой вклад внесли и рекламные контракты с Head & Shoulders, Pepsi и CoverGirl, а также продажи парфюма под брендом Sofia Vergara.

Самые богатые российские актрисы

Светлана Ходченкова может получать 1 миллион рублей за съемочный день, пишет KP.RU. Основной доход звезды — это кинематограф. Она снимается как в отечественных, так и в голливудских проектах. Помимо этого, артистка принимает участие в рекламе — ее можно было увидеть в проектах L`Oreal Paris, парфюмерии Avon, чая «Ахмад» и «Евросети».

По данным того же издания, Кристина Асмус получила гонорар в размере 450 тысяч рублей за проект «Входя в дом, оглянись», также знаменитости много денег приносит блогерство — реклама в ее аккаунте стоит порядка 200 тысяч рублей.

Екатерина Климова и Мария Порошина, как сообщала RG.RU, могут зарабатывать за съемочный день 200 тысяч рублей. На 50 тысяч меньше зарабатывают Агата Муцениеце и Мирослава Карпович. При этом Климова жаловалась, что ее расходы превышают доходы.

«Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю», — делилась актриса.

