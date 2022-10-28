Рисующий ополченцев Донбасса художник рассказал, как выбирает своих героев Художник Крюков рассказал, что при выборе героев для портретов слушает свое сердце

Фото: akrukov.ru

27-летний художник-реалист Алексей Крюков рисует патриотические портреты ополченцев Донбасса, находясь прямо в самом эпицентре военных действий. На полотнах художника — реальные люди, руководители и командиры вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик. По словам самого Крюкова, он выбирает своих героев для портретов, «слушая своё сердце», сообщает LIVE24. При этом, как признаётся он сам, каждый герой для него наделён определённым символизмом.

Каждый герой для меня был наделен определенным символизмом. Для меня глубинный символизм ополчения Донбасса неотделим от образов былинных богатырей, древнерусских витязей и других доблестных воинов — знакомых каждому из нас литературных героев — мужественных солдат из «Войны и мира» Толстого, защитников русской земли из «Тихого Дона» Шолохова... — рассказал художник.

Как отмечается, еще в 2014 году, когда боевые действия в Донбассе только начинались, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Алексей Крюков отправился прямо в эпицентр военных событий.

По собственному признанию, его вдохновляли образы простых людей, которым «грозная судьба не оставила выбора». По словам Крюкова, ополченцы Донбасса и не выбирали — сражаться за родную землю или нет, «потому что не стоит подобного выбора перед русским человеком».

Заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш много лет выставляла свои работы на крупных выставках по всему миру. Она написала портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Виктора Януковича, Александра Захарченко, Рамзана Кадырова. О работе над своими картинами, отказе ездить в Европу, где «сейчас нечего делать и нечему учиться» и которая, по словам художницы, начала «отменять» русскую культуру задолго до февраля 2022 года, Татьяна Пономаренко-Левераш ранее рассказала в интервью NEWS.ru.