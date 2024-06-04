Малахов, проверка на полиграфе, дом в Болгарии: где сейчас Игорь Филиппов

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Игорь Филиппов

Уроженец Риги актер Игорь Филиппов сыграл более 100 ролей в российском кино. Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Игорь Филиппов

Игорь Филиппов родился 13 ноября 1968 года в Риге. После службы в армии переехал в Москву и окончил ВГИК. Дебют артиста в кино состоялся в российско-американо-австрийской драме «Там, за океаном». В 1996–2003 годах актер играл на сцене Рижского театра русской драмы.

Первую известность Филиппову принесла главная роль — Дениса Кравцова — в мелодраме «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Также актер запомнился образом подполковника Стаса Замелина в фильмах «Антиснайпер. Новый уровень» и «Антиснайпер. Выстрел из прошлого».

Игоря Филиппова можно увидеть в лентах «Ленинград 46», «Марьина роща», «Станица», «Ищейка», «Братаны», «Гранит» и многих других. В его фильмографии 130 работ.

Что известно о личной жизни Филиппова и его недвижимости за границей

Игорь Филиппов женился в начале 90-х годов. Со своей супругой Юлией он познакомился в 1989 году во время отдыха в Юрмале. Пара воспитывает дочь Лиону и сына Дария. Наследница пошла по стопам отца и окончила ГИТИС.

Артист в интервью «Собеседнику» в 2016 году признавался, что его семья живет на три страны. Помимо России и Латвии, они часто бывают в Болгарии, где приобрели дом.

«Живем на три страны: Россия, Болгария, Латвия. Я в Москве с дочкой, так как здесь моя основная работа, а жена с сыном в Риге, руководит там огромной компанией. Несмотря на то что коллектив у нее в основном мужской, ревности во мне нет, только скучаю очень. Наш брак основан на абсолютном доверии. У нас есть дом в Болгарии, мы там любим все вместе собираться, как только выдается свободная неделя. Эта страна нас объединяет, мне там очень комфортно», — рассказал Филиппов.

Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press Игорь Филиппов

Что известно о скандалах с Игорем Филипповым

В апреле 2021 года бывшая ученица артиста Вероника Сагайко обвинила Филиппова в изнасиловании. По ее словам, актер позвал ее репетировать не в студию, а к себе домой. И там, как утверждала девушка, якобы набросился на нее. Чтобы развеять слухи, Игорь Филиппов согласился пройти проверку на полиграфе в эфире программы «На самом деле».

«Он сказал, что не сможет приехать в студию, и попросил приехать к нему домой. Я приехала к нему. Он часто выходил из комнаты. А потом он пришел, сильно поменялся в лице, в его глазах появилась тревожность. Он закрыл дверь. В его глазах появился животный инстинкт. Он просто на меня накинулся. Он начал ко мне лезть под юбку, под кофту. Я зарыдала, я испугалась. Он меня обесчестил», — сказала девушка.

Игорь Филиппов подтвердил, что проводил с ученицей индивидуальные занятия и они репетировали сцены любви, но опроверг интимную связь.

«Мне пришлось прийти на Первый канал, чтобы развеять этот миф. Вероника лжет. Я никогда не ложился с этой барышней в койку», — отметил он.

Финальная проверка на полиграфе показала, что у актера не было интимной близости с ученицей.

Чем сейчас занимается Игорь Филиппов

Игорь Филиппов активно принимает участие в съемках российских сериалов. В 2024 году артист появился в картинах «На правах матери», «Десять дней до весны» и «Страх». Также в производстве с ним находится порядка 10 проектов.

В конце мая актер принял участие в программе Андрея Малахова «Песни от всей души». В студии он исполнил композицию «Если у вас нету тети» из «Иронии судьбы, или С легким паром!»

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