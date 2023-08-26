Резко сдал после ухода Чуриковой: последние дни Панфилова, причина смерти Режиссер скончался на 90-м году жизни

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Глеб Панфилов

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил 26 августа о смерти кино- и театрального режиссера Глеба Панфилова на 90-м году жизни. Его супруга актриса Инна Чурикова скончалась после остановки сердца в январе 2023 года, семь месяцев назад. Какими были последние дни Панфилова и что стало причиной смерти?

Чем болел Глеб Панфилов

В августе 2019 года СМИ сообщали, что Панфилова доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт. Сам режиссер опроверг эту информацию, добавив, что ездил в больницу на плановые процедуры и старается следить за здоровьем.

Как жил Панфилов после смерти Чуриковой

По свидетельству друзей и коллег, состояние Глеба Панфилова резко ухудшилось после смерти жены Инны Чуриковой, с которой он прожил большую часть жизни, которую снимал в кино и для которой ставил спектакли на театральной сцене. Она была его музой, и режиссер, похоже, так и не сумел справиться с потерей.

Первые сообщения об ухудшении состояния режиссера появились 11 мая, спустя всего четыре месяца после смерти его жены. Тогда СМИ сообщали, что Глеба Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, но там врачи решили перевести кинематографиста в другую больницу, в Москву.

На следующий день стало известно, что состояние режиссера оценивается как тяжелое. По информации СМИ, у Панфилова диагностировали еще и пневмонию. При этом сообщалось, что режиссер чувствовал себя нормально, понимал и отвечал на вопросы, инсульт у него был не очень сильный.

Спустя еще пару дней Марк Варшавер рассказал, что Глеб Панфилов постепенно приходит в себя после перенесенного инсульта. Он подчеркнул, что у режиссера есть все шансы на полное восстановление в ближайшее время.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально. Есть данные, что наш замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает и сына, который находится рядом с ним, подает знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его лечат», — сказал Варшавер.

20 мая директор «Ленкома» подтвердил, что медики наблюдают улучшения в состоянии Панфилова. Он отметил, что 21 мая Панфилову исполнится 89 лет.

«Завтра ему исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше. Хотя доктора говорят, что ему уже стало немножко легче», — заявил Варшавер.

Почему умер Глеб Панфилов, сколько у него было инсультов

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти Глеба Панфилова стал повторный инсульт. «Больше часа врачи боролись за его жизнь, пережить повторный инсульт он не смог», — говорится в сообщении канала.

Чем запомнится Глеб Панфилов

Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института, после работал мастером и инженером на заводе. В 1959–1961 годах был заведующим отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ.

В конце 1950-х годов Панфилов организовал в Свердловске студию кинолюбителей, где снял несколько документальных фильмов. В 1963 году окончил заочное отделение операторского факультета Всесоюзного государственного института, при этом он продолжал работать на свердловском телевидении и снимать документальное кино.

В 1965 году окончил в Москве режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. В 1966–1977 годах Панфилов работал режиссером на киностудии «Ленфильм». В 1968 году вышел его первый полнометражный художественный фильм «В огне брода нет», посвященный Гражданской войне. В 1969 году кинокартина получила приз «Золотой леопард» международного кинофестиваля в Локарно. На «Ленфильме» режиссер также поставил трагикомедию «Начало» (1970) и драму «Прошу слова» (1975).

С 1977 года Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». В 1979 году он снял драму «Тема» (вышла на экраны в 1986 году, в 1987-м получила главный приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля). За ней последовали фильмы «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» (1981), «Васса» (1983, в том же году удостоен золотого приза Московского международного кинофестиваля) и «Мать» (1989) по произведениям Максима Горького.

В 1991 году Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». В 2000 году он выпустил историческую драму «Романовы. Венценосная семья», в 2006 году — телесериал «В круге первом» по роману Александра Солженицына. В 2021 году представил драматический фильм «Иван Денисович», также снятый по мотивам произведения Солженицына.

На счету Панфилова — спектакли в театре «Ленком» («Гамлет», «...Sorry», «Аквитанская львица», «Ложь во спасение») и Театре Наций, где в 2017 году состоялась премьера его постановки «Аудиенция».

Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой (1943–2023), которая была его музой. У режиссера было двое сыновей: от брака с Чуриковой — Иван (родился в 1978 году, выпускник Московского государственного института международных отношений), от первого брака — сын Анатолий (родился в 1957 году, актер и режиссер).

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