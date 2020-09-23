Режиссёр «Русского лото» рассказал, как умер Михаил Борисов

Ведущий Михаил Борисов умер от коронавируса на съёмочной площадке «Русского лото», когда приехал записывать очередную передачу. Борисову было плохо, его мучила одышка.
Однако, он не собирался прекращать работу и отказался от госпитализации, даже когда ему была вызвана скорая, рассказал режиссёр-постановщик программы Александр Ревзин в «Прямом эфире» на телеканале
Но мы-то на тот момент понимали, что нужен вариант «Б». И тут он видит, что на съёмной площадке идёт съёмка и спрашивает: «А что девочки там делают без меня?» — вспоминает режиссёр.
Артиста успокоили, сказав, что снимают отдельные рабочие моменты, коллеги решили, что у Борисова просто упало давление — ведь ни кашля, ни насморка у артиста не было.
И я сказал ему: «Тебе нужно немного поспать, и мы продолжим съёмку». Я проводил его в гримёрную, он лёг, я выключил свет... Позже узнал, что его не стало. Вот так уходят из жизни настоящие артисты, — рассказал Ревзин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Михаил Борисов похоронен на Востряковском кладбище в столице. Прощание с артистом прошло в Театральном институте имени Щукина.
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