Режиссёр рассказал о последних словах Марины Макаровой

https://static.news.ru/photo/d19ca512-c9c4-11ea-ab97-fa163e074e61_660.jpg Фото: КОСТРОМСКОЙ КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР/vk.com

Главный режиссёр петербургского «Мюзик-Холла» Лев Рахлин раскрыл детали своего последнего общения с актрисой из сериала «Убойная сила» Мариной Макаровой. По его словам, разговор с ней состоялся за пять дней до её смерти.

Я разговаривал с ней пять дней назад. Она была в московской клинике и захотела переговорить. Разговор-прощание был. Сказал ей, что мы все молимся. Она: «Я буду молиться за всех вас». Вот её последние слова, — сообщил Рахлин в беседе с Пятым каналом.

Режиссёр добавил, что актрису перевезли в столицу из Костромы благодаря батюшке. Там ей оказывался необходимый сестринский уход. Рахлин отметил, что ему поступило много звонков от общих знакомых, все выражают свои соболезнования и переживают.

Марина Макарова несколько лет играла в одной из самых известных постановок Льва Рахлина. Речь идёт о спектакле «Кыся», где играл Дмитрий Нагиев. Актриса пришла в проект совсем молодой, вспоминает Рахлин. По его словам, её будущее казалось многообещающим.

Очень красивая, замечательный и добрый человек. Она была уже известна по этим первым сериалам. Ее узнавали, но она была чистейшее создание, трогательная. Тогда, казалось, многообещающая актриса. Но в жизни складывается по-разному, — заключил режиссёр.

Актриса умерла на 46-м году жизни. Она снималась в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и других.

Предположительно, актриса умерла от рака желудка. Причину её смерти назвал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий. По его словам, заболевание у артистки диагностировали в июне. Врачи сообщили Макаровой, что у неё четвёртая стадия рака. Артистка прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере, однако после этого её состояние ухудшилось, и она умерла, писал NEWS.ru.