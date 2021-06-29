Режиссёр, оператор игрового и документального кино Александр Воропаев, известный по фильмам «Место под солнцем», «На краю бездны» и другим, умер на 81-м году жизни. О его кончине сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Гильдия режиссёров принесла соболезнования родным и близким Александра Алексеевича. О причине смерти, а также о дате и времени прощания с Воропаевым в сообщении не говорится.

В 1969 году Воропаев окончил ВГИК, затем работал оператором на киностудии «Мосфильм». С 1982-го он занялся режиссурой. Воропаев известен как постановщик игровых фильмов, таких как «На краю бездны», «Место под солнцем», «Лучшая дорога нашей жизни» и других. Кроме того, его интересовала документалистика. Среди работ режиссёра: «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».

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