Режиссёр Астрахан прокомментировал кончину сценариста Данилова

https://static.news.ru/photo/9c9c15f4-4d14-11eb-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Астрахан Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Дмитрий Астрахан почтил память скончавшегося сценариста Олега Данилова.

По словам деятеля искусства, соавтор всех его фильмов умер от последствий COVID-19. Сценарист находился в Минске и боролся с заболеванием в больнице. Его должны были перевести в обычную палату, однако внезапно открылось внутреннее кровотечение.

Олег Данилов — человек, стоящий особняком от всех вообще драматургов, что я знаю. Он индивидуальный очень, яркий, с совершенно фантастическим миром, который он сочинял, и я воплощал потом в кино, — отметил Астрахан, слова которого приводит Пятый канал.

Он также добавил, что прощание со сценаристом состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что народный артист России Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщила его дочь Ирина. Актёр находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Актёр пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.