Режиссёр Астрахан назвал пронзительной игру умершего актёра Геннадия Юхтина

Ушедший из жизни советский актёр Геннадий Юхтин запомнился как очень скромный человек, при этом интеллигентный и тактичный профессионал своего дела, рассказал NEWS.ru режиссёр Дмитрий Астрахан, у которого покойный снимался в эпизодической роли в фильме «Леди на день» (2002). Собеседник отметил, что Юхтин отличался «пронзительной игрой», несмотря на преимущественно роли второго плана.

Прекрасный артист, блестящий. Юхтин играл не главные роли — второстепенные, но делал это потрясающе. Всегда это были разные люди, всегда это была пронзительная, точная актёрская работа. Даже играя у меня в фильме, в маленьком эпизоде сделал это трогательно, здорово, передавая судьбу человека — он играл опустившегося русского дворянина в Бруклине, который должен был совершить возрождение в дворянство. Юхтин был в жизни очень серьёзным и очень скромным, интеллигентным, тактичным, профессиональным, — подчеркнул Астрахан.

Накануне стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет скончался киноактёр, народный артист РФ Геннадий Юхтин. С начала месяца его дважды госпитализировали: в последний раз он попал в больницу Коммунарки с коронавирусом, о чём стало известно 15 февраля. До этого актёр в тяжёлом состоянии лежал в другой клинке: по непроверенной информации, актёр получил травму в результате падения. После стабилизации состояния Юхтин был выписан по его просьбе.

Юхтин известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».

Ранее артист Юрий Назаров, комментируя NEWS.ru новость об уходе из жизни Юхтина, заявил, что покойный был «нашим человеком, добрым, умным и порядочным — как совок и ватник».