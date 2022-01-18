Режиссёр Алла Сурикова сообщила, что выписывается из больницы

Режиссёр Алла Сурикова, болевшая коронавирусом в лёгкой форме, рассказала РИА Новости, что её выписывают из больницы, её самочувствие в норме. До этого режиссёр заявила, что одновременно с лечением от коронавируса проходит диспансеризацию в больнице.

Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы, — сообщила Сурикова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Сурикову экстренно положили в больницу. Автор идеи «Ералаша» якобы пожаловалась медикам на высокую температуру и кашель. Уже в больнице режиссёр сдала ПЦР-тест, который, по данным Mash, показал положительный результат. Кроме того, дополнительные анализы показали, что в лёгких происходит сильное воспаление.

Сама Сурикова впоследствии заявила, что не болеет COVID-19 и «просто обследуется» в одном из медицинских учреждений Москвы, а никаких проблем со здоровьем у неё нет.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Она училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров у Георгия Данелии. Режиссёр сняла более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Она также известна как автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».