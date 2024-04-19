Режиссера нового хоррора с Cидни Суини взбесило российское название фильма Режиссер Мохан назвал неверным перевод названия фильма «Омен. Непорочная»

Фото: Global Film

Кадр из фильма «Омен. Непорочная»

Американский режиссер Майкл Мохан, снявший хоррор «Омен. Непорочная» со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини в главной роли, в своем блоге в Twitter (X) назвал неверным российский перевод названия картины. По его словам, российские дистрибьютеры изменили оригинальное название картины «Непорочная», добавив к нему лишнее слово. В своем посте Мохан нецензурно выругался, выражая свое удивление.

В комментариях зрители сообщили режиссеру, что практика изменения названий фильмов существует в разных странах. Это помогает сделать картину более узнаваемой и увеличить кассовые сборы. В российский прокат фильм ужасов «Омен. Непорочная» вышел 21 марта 2024 года.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Битлджус-2». Его опубликовала кинокомпания Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале. Исполнительницей главной роли, дочери Лидии, стала 21-летняя американская актриса Дженна Ортега. Саму Лидию, как и в оригинале, сыграла известная по картине «Очень странные дела» Вайнона Райдер. К роли Битлджуса вернулся актер Майкл Китон.

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