Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали Baza: режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В Москве экстренно госпитализировали известного российского режиссера Александра Митту, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчине стало плохо вечером 12 ноября.

Сообщается, что родные 90-летнего режиссера вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать Митту в Боткинскую больницу. Вместе с ним поехал его сын.

Ранее в этот же день Митте уже требовалась помощь медиков. По данным Telegram-канала Mash, врачи скорой диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что режиссер болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался. При этом помощник режиссера Геннадий Иванов сказал, что впервые слышит информацию о пневмонии у кинематографиста.

В этом году у Митты уже возникали проблемы со здоровьем. В начале июля медики обнаружили у кинематографиста признаки атеросклероза, а также выявили гидроцефалию, при которой в желудочках головного мозга может скапливаться жидкость. Кинодеятель пробыл в больнице несколько дней, позже его выписали.