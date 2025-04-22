Режиссер Шиловский поделился воспоминаниями о работе с Церетели Режиссер Олег Шиловский рассказал, что Церетели был совсем не монументальным

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Зураб Церетели

Режиссер и писатель Олег Шиловский рассказал NEWS.ru о своей встрече с Зурабом Церетели во время съемок документального фильма с ним. По словам сотрудника киностудии, скульптор оказался совсем не монументальным человеком: невысокого роста, полноватым, с залысинами. Он также произвел впечатление человека весомого, мудрого и позитивного, при этом постоянно чем-либо занятого.

Мне очень импонировало его спокойствие и ощущение, что он никуда не спешит, хотя постоянно находился в делах и разъездах. Интересно то, что ни одна его минута жизни не оставалась не заполненной. Даже в пути он не находился без дела: перьевой ручкой он постоянно делал эскизы и наброски для своих будущих скульптур, барельефов, памятников. И прямо по этим эскизам изготавливались пробные изделия, — вспомнил Шиловский.

Ранее вице-президент РАХ Андрей Золотов заявил, что скульптор Зураб Церетели был выдающимся деятелем искусства и воплощал собой закон жизни и творчества, его исключительность проявлялась в его делах и отношении к людям. По словам вице-президента РАХ, Церетели был «дивным скульптором», творившим не только в традиционной, но и в своей собственной реалистической манере.