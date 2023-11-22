Режиссер «Брата-3» высказался об «отмене» русского искусства Переверзев: протестую против отмены русской культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Европейцы хотят видеть русскую культуру вне зависимости от того, что западные политики пытаются ее отменить. Задача русских художников — нести нашу культуру, в том числе на Западе, и бороться за нее, заявил в интервью NEWS.ru Валерий Переверзев — режиссер и продюсер фильма «Брат-3».

Он отметил, что протестует против отмены русской культуры на Западе в художественной форме. Например, в прошлом году на Биеннале в Венеции был закрыт русский павильон. Переверзев, по его словам, приехал со своей командой в качестве свободного художника из России, получив официальную аккредитацию как частная компания.

И мы построили свой русский павильон. Условный, конечно, — я сидел и рисовал. Ведь русский павильон — тот, где есть русский художник, русское искусство, — рассказал режиссер, который по одному из образований является художником.

Свои действия на Биеннале он назвал перформансом: прямо перед кассами «я выставил российский флаг, сидел под ним с блокнотом и рисовал». Написал портрет чумной блохи, улетающей на шарах, назвал эту картину эмблемой будущего фестиваля.

Это не политическая борьба с моей стороны. А борьба именно за русскую культуру, за наше искусство, — заявил режиссер.

Он подчеркнул, что если понадобится, то «готов умереть за искусство». Также выразил убежденность: недружественные страны — недружественные временно, там живут люди, которые хотят видеть русскую культуру. «И мы не имеем право о них забывать», — резюмировал Переверзев.

Ранее Переверзев рассказал о том, что Министерство культуры не отказывало официально в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат-3», заявил, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.