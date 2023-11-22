Режиссер «Брата-3» рассказал о реакции продюсера «Брата-2» на их фильм Валерий Переверзев: Сельянов отнесся к появлению «Брат-3» с пониманием и здраво

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Продюсер первых частей — «Брат» и «Брат-2» — Сергей Сельянов с пониманием отнесся к съемкам картины «Брат-3», поскольку осознает, что созданные режиссером первых частей Алексеем Балабановым и актером Сергеем Бодровым образы еще долго будут вдохновлять и зрителей, и кинематографистов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал режиссер и продюсер «Брат-3» Валерий Переверзев. В качестве доказательства своих слов он привел цитату из книги, выпущенной кинокомпанией Сельянова «СТВ» к 25-летию выхода самой первой части «Брата».

«Попытки снять третий фильм продолжаются до сих пор, — пишет автор книги. — Известно, что картину под названием „Брат-3“ снимает по собственному сценарию режиссер Валерий Переверзев. <...> Сюжет никак не пересекается с историей Данилы Багрова», — зачитал режиссер «Брат-3».

Далее из книги следовало: Сельянов понимает, что рожденные Балабановым и Бодровым «смыслы и образы долго еще будут оставаться источником вдохновения для коллег-кинематографистов». Переверзев назвал данное мнение толковым, здравым и взвешенным.

Ранее Переверзев рассказал, что Министерство культуры не отказывало официально в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3». По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат-3», заявил, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.