Режиссер Переверзев: Минкульт не запрещал выход фильма «Брат 3» Режиссер Переверзев: Минкульт готовится принять решение по фильму «Брат 3»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Переверзев

Министерство культуры не отказывало официально в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат 3», рассказал в интервью NEWS.ru режиссёр и продюсер ленты Валерий Переверзев. По его словам, вопрос находится в «стадии принятия решения».

В данный момент никакого отказа в выдаче прокатного удостоверения нет. Есть размышления [представителей Минкульта] о том, выдавать или не выдавать [удостоверение], — подчеркнул Переверзев.

По его словам, представители Минкульта высказали по телефону некоторые замечания, которые, по мнению Переверзева, носят скорее бытовой, эстетический и художественный характер, нежели юридический. Так, от авторов фильма потребовали изменить название ленты и поменять шрифт. При этом, как отметил Переверзев, встреч с представителями Министерства нет, официальные письма оттуда также отсутствуют, а общение сводится к телефонным разговорам.

Режиссер считает, что по закону киногруппа имеет право оставить название «Брат 3». Однако он допустил и смену наименования, если это станет «камнем преткновения» и будет мешать показу фильма.

Ранее Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3», заявил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак. Он уточнил, что речь идет не об отмене проката ленты, а о переносе даты. Под удар попал предстоящий показ фильма в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге. Как отметил Пастернак, затраченные на раскрутку «Брата 3» средства сгорят. По его словам, кинотеатры уже составили расписание на следующую неделю и случившееся только прибавит всем работы, «не сделав фильм лучше».

Рэпер Давид Нуриев (Птаха), снявшийся в фильме «Брат 3», заявил, что намерен лично выяснить причину, по которой картина не получила прокатного удостоверения. Он подчеркнул, что виновные в произошедшем должны быть наказаны.