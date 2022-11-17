Режиссер Бояков: Бабкина и Кадышева не являются русскими народными певицами Режиссер Бояков: русскими народными певицами являются не Бабкина и Кадышева, а Рианна и Бейонсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Русскими народными певицами для части россиян являются не Надежда Бабкина и Надежда Кадышева, а американские исполнительницы Рианна и Бейонсе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил режиссер, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков. Он отметил, что «у нас не существует суверенной культуры, мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дала американская культура, американский рэп».

У нас не существует суверенной культуры, мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дала американская культура, американский рэп — сами по себе серьезные и качественные феномены. Мне нравится Бейонсе. Но я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией, — подчеркнул Эдуард Бояков.

По словам режиссера, Бейонсе «является потрясающей моделью и примером для тех, кому сейчас 30-40 лет. Эти люди выросли с ней, будучи уже в России».

Не Кадышева и не Бабкина являются русскими народными певицами. Ими являются Рианна и Бейонсе, — заключил Бояков.

Ранее Эдуард Бояков в беседе с NEWS.ru назвал «позорищем» российскую эстраду, к которой причислил, в частности, певицу Веру Брежневу и артистов «голубых огоньков». Режиссер признался, что его не устраивает «культурная элита, которая диктует нам модели поведения».