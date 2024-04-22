«Решителен и резок»: с кем из звезд и почему разорвал отношения Фадеев

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что музыкальный продюсер Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова не доведут вопрос об использовании ее сценического псевдонима до суда. Что об этом известно, с какими еще знаменитостями у него был конфликт?

Что сказал Жорин

По словам юриста, который не представляет ничьих интересов, правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга.

«Порой он (Максим Фадеев. — NEWS.ru) может быть решителен и даже резок. Я говорю это в надежде, что Максим и Наталья Чистякова-Ионова решат вопрос об использовании сценического псевдонима Глюк'oZа и не станут доводить дело до суда. Правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга. Не хотелось бы, чтобы они становились врагами из-за этой ситуации», — высказался Жорин.

Он подчеркнул, что Фадеев достаточно эмоциональный человек из-за своей творческой натуры. При этом, как отметил Жорин, продюсер достаточно отходчив, однако бывают случаи, когда он принципиален и непреклонен. Адвокат привел в пример конфликт с певицей Наргиз.

«Например, конфликт с певицей Наргиз. И в этом он на 100% прав, она действительно очень неприятный и подлый человек. А ее высказывания про Россию после начала СВО лишь подтвердили это», — заявил Жорин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о конфликте

В декабре 2023 года Максим Фадеев сообщил о решении возродить проект «Глюк'oZa» в «первозданном виде». По его словам, тогда он узнал, что на организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринке, которая состоялась в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря, присутствовала Наталья Ионова — его бывшая подопечная и участница оригинальной группы.

«Многие ее знают под именем Глюк'oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк'oZa“ в его первозданном виде», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Ионовой в новой «Глюк'oZе» нет. Продюсер объяснял, что артистка, по его мнению, дискредитирует концепцию проекта как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Ионовой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил композитор.

С кем еще Фадеев разрывал отношения

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в 2019 году расторг контракт с финалисткой шоу «Голос» Наргиз Закировой. По словам певицы, все началось в июле, когда она получила официальный документ о намерении лейбла запретить исполнять музыкальные произведения продюсера, документ о расторжении контракта, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Наргиз отмечала, что пыталась прояснить ситуацию, но ее обращение к Фадееву осталось без ответа.

Фото: Агентство «Москва»

В 2014 году Фадеев прекратил сотрудничество с Олегом Майами из-за его участия в «Доме-2». Благодаря сотрудничеству с продюсером ведущий записал два музыкальных клипа, появлялся на светских мероприятиях в компании Глюк'оZы, Юлии Савичевой и вокалисток группы «Серебро».

«Был негативный фон вокруг бывших участников реалити-шоу. <...> Мы проанализировали ситуацию и взяли творческий тайм-аут. Мы разошлись, чтобы подумать о некой новой творческий концепции, подумать, как бы мы могли перезапустить Олега», — сообщили представители продюсерского центра Фадеева в разговоре с Super.ru.

Продюсер также рассказывал, что с группой SEREBRO у него связаны самые мерзкие воспоминания. Причиной этому может быть конфликт с Еленой Темниковой. Сам же Фадеев говорил, что участницы трио его использовали. Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной.

«„Серебро“ не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет, что-то другое!» — писал Фадеев в соцсетях.

Он отметил, что на данный момент не может рассказать о настоящих отношениях с ними. «У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки», — добавил продюсер.

Полина Гагарина работала с продюсером во время участия в шоу «Фабрика звезд — 2». На проекте она исполнила несколько песен Фадеева и в финале одержала победу. Однако артистка отказалась от главного приза — сотрудничества с продюсером, поскольку он «не ее человек». При этом она отметила, что восхищается Фадеевым как музыкантом.

Сам Фадеев называл певицу сложным человеком. В соцсетях композитор часто отвечает на вопросы фанатов, у него спросили, кто был самым сложным из «фабрикантов». По словам продюсера, он сразу понял, что Гагарина «не его человек».

«Я думаю, что Гагарина [была самой сложной]. Она была самая молодая и самая сложная. Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — ответил Фадеев.

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