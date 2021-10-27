В Госдуме предложили лишить «безголосую попсу» званий народных артистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно выступил с инициативой ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира, назвав критерии награждения неясными. За масштабные проступки премию можно было бы отобрать у экс-президента СССР Михаила Горбачёва и бывшего американского лидера Барака Обамы, считает Володин. Его предложение сподвигло депутатов задуматься о справедливости награждения российских звёзд званиями народных и заслуженных артистов. Кого законодатели считают недостойным госнаград, узнал NEWS.ru.

За что хотели лишить званий Баскова, Киркорова, Башарова и Макаревича

Идея лишать артистов званий народных и заслуженных не раз обсуждалась как на уровне интернет-петиций, так и российских политиков. У Николая Баскова и Филиппа Киркорова предлагали отобрать титул народных за «развратные» клипы «Цвет настроения синий» и «Ибица», у Андрея Макаревича — после его высказываний о невысоких интеллектуальных способностях большей части россиян. Актёра Марата Башарова, признавшегося в избиении жены, призывали лишить звания звания заслуженного артиста Республики Татарстан из-за скандала с домашним насилием.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что считает необходимым введение в России процедуры отзыва почётных званий у артистов, совершивших серьёзные проступки.

Я считаю, что звание народного артиста может быть отозвано за дискредитирующие действия. У нас всех воинских наград и званий лишают за преступления, а тут, получается, ничего! Понятно, что человек может совершить хороший поступок, ему дают это звание, а потом он становится негодяем. И он творит это зло, имея звание народного или заслуженного артиста. Если человек начинает использовать своё звание для откровенной антиобщественной деятельности, которая не просто аморальная, но и подтверждённая судом, конечно, нужно лишать звания. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Депутат назвал имена тех артистов, которые, по его мнению, недостойны получения каких-либо званий от государства. В качестве примера он привёл лауреата Госпремии РФ Алексея Панина, так как, по словам Милонова, народные артисты «не могут совокупляться с собаками». И актёра Анатолия Пашинина, «уехавшего воевать против России на украинскую сторону». Милонов объяснил, что не стоит награждать людей, которые «ведут себя так по-негодяйски».

Алексей Панин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По мнению Милонова, принимать решение о лишении уже присуждённых наград должна специальная комиссия при министерстве культуры, которая поможет избежать разного рода «разборок» между «неуравновешенными» творческими людьми. При этом депутат отдельно выделил категорию лиц, которым изначально не следует давать звания.

Никаким рэперам, никаким попсовикам вообще нельзя давать звания! Звания народного артиста нужно давать людям, которые несут миссию! Попсовики же сегодня популярные, а завтра их все забыли, как это и бывает со всеми пошляками, — считает Милонов.

«Не думаю, что безголосая эстрадная попса достойна званий»

Со своим коллегой из Госдумы согласился актёр и депутат Николай Бурляев. Он признался NEWS.ru, что считает представителей поп-музыки недостойными звания народных и заслуженных артистов РФ.

Не думаю, что безголосая эстрадная попса достойна званий. Другое дело, когда настоящие актёры, чьи имена вписаны в советский, российский и мировой кинематограф, обойдены вниманием государства. Например, такие замечательные артисты и личности, как Борис Галкин, Наталья Бондарчук и многие другие, давно заслужившие признание народа. Николай Бурляев актёр и кинорежиссёр актёр и кинорежиссёр

Актёр считает, что проблема справедливости присвоения почётных званий тем или иным артистам уходит корнями во времена СССР, когда люди, достойные высокого статуса, к нему не представлялись. При этом, по мнению Бурляева, к современной процедуре есть ещё больше вопросов.

Почему не даются звания людям, давно их заслужившим? Почему даются звания тем, кто недостоин высоких званий заслуженных и народных артистов России, тем, кто годами понижал духовный уровень нашего народа в кино, на телевидении, на попсовой эстраде?! Как писал Пастернак: «Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Кто и за что выдвигает кандидата? Кто лоббирует? — высказался Бурляев.

Награждение весной этого года 23-летнего исполнителя ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» наделало много шума. Музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в справедливости вручения этой награды и заявил о её девальвации. Он предположил, что молодой певец мог получить медаль не за свои заслуги в области искусства, а благодаря состоятельному отцу — продюсеру и бизнесмену Владимиру Киселёву. В то же время такие известные всей стране артисты, как Владимир Конкин, годами не могут дождаться присвоения званий народных артистов.

Владимир Конкин Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

«Я видел скорбный духовный уровень чиновников»

Падение авторитета званий может быть напрямую связано с правилами их присвоения. Заслуженная артистка РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пояснила, что кандитатуры артистов «проходят целую цепочку» согласований, в которой задействованы чиновники разных уровней, включая администрацию президента. Драпеко выступила за возвращение права присвоения почётных званий Министерству культуры.

Сегодня у Минкульта этого права нет, это право забрала администрация президента. Я думаю, что у АП есть какие-то свои критерии, которые не связаны с критериями творческого сообщества. Поэтому я считаю, что нужно вернуть право присвоения званий экспертам культуры. Минкультуры рассматривает и выдвигает кандидатуры, но решают всё равно не они. У меня есть вопросы к тому, кому эти звания присваиваются. Хотелось бы, чтобы это было более демократично. Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Николай Бурляев, в свою очередь, признал наличие проблем и в работе специальной комиссии при министерстве культуры, которая рассматривает кандидатов для награждения. Депутат Госдумы сомневается в компетентности комиссии Минкульта, поскольку «видел скорбный духовный уровень чиновников», и считает, что к решению о присвоении званий следует подходить более объективно. В этом случае необходимость отзыва госнаград, уверен Бурляев, отпадёт сама собой.

С Минкультуры я сотрудничал пять лет в качестве первого заместителя председателя общественного совета. Видел скорбный духовный уровень чиновников. Однажды я пришёл в отборочную комиссию Минкультуры, готовящую кадровый резерв. Я задал простой вопрос одной из молодых соискательниц чиновничьей должности: «Пожалуйста, назовите русских поэтов XIX века». Я увидел ужас в глазах соискательницы и не услышал никакого ответа. Такой же вопрос я задал ещё одному молодому человеку. Реакция такая же, — объяснил депутат.

Николай Бурляев привёл ещё один пример, который, на его взгляд, ярко демонстрирует непрофессионализм сотрудников министерства культуры. По словам актёра, в 2017 году глава ведомства (тогда министром культуры был Владимир Мединский) попросил своего заместителя присутствовать на похоронах артиста Алексея Баталова. «А кто это такой?» — удивился замминистра.